Fenyegetés érkezett a segélyhívó központba, vadászgépek kísérték a Ryanair egyik járatát

Augusztus 11-én vadászgépek kíséretében folytatta útját a Ryanair Buzz Szófia–London Stansted járata, miután fenyegetés érkezett a bolgár segélyhívó központba – számolt be a Mandiner a „Tudásmorzsák a repülésről” Facebook-oldal bejegyzése alapján.

A hívás szerint a fedélzeten egy palesztin férfi tartózkodott, aki

„rossz dolgokat tervez véghezvinni”.

A bolgár légiforgalmi irányítás azonnal riasztotta a térség érintett országait, és a járat személyzetét is tájékoztatták. A pilóták és légiutas-kísérők azonban nem tapasztaltak semmi rendelleneset, ezért folytatták az utat. Ennek ellenére Csehország légterébe nem engedték belépni a repülőt, így azt el kellett kerülni.

A Mandiner információi szerint

Németország felett két Eurofighter vadászgép biztosította a kíséretet.

A járat végül biztonságosan landolt London Stansted repülőterén, és semmilyen veszélyt nem találtak a fedélzeten. A hatóságok a fenyegetést hamisnak minősítették.

Mint később kiderült, a hívást egy bolgár férfi kezdeményezte, akinek exfelesége és két gyermeke is a gépen tartózkodott. A fenyegetés nyomán elindított intézkedések költségeit vélhetően neki kell majd viselnie, emellett komoly büntetésre is számíthat.

A szakértők szerint a légitársaságok minden ilyen fenyegetést három kategóriába sorolnak: zöld (biztonságos), borostyán (bizonytalan), vörös (valós veszély). A járat további sorsa mindig az adott helyzettől függ, a vadászgépek riasztásáról pedig az adott ország légvédelmi hatósága dönt.

