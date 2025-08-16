Fenyegetés érkezett a segélyhívó központba, vadászgépek kísérték a Ryanair egyik járatát

A hívás szerint a fedélzeten egy palesztin férfi tartózkodott, aki
„rossz dolgokat tervez véghezvinni”.
A bolgár légiforgalmi irányítás azonnal riasztotta a térség érintett országait, és a járat személyzetét is tájékoztatták. A pilóták és légiutas-kísérők azonban nem tapasztaltak semmi rendelleneset, ezért folytatták az utat. Ennek ellenére Csehország légterébe nem engedték belépni a repülőt, így azt el kellett kerülni.
A Mandiner információi szerint
Németország felett két Eurofighter vadászgép biztosította a kíséretet.
A járat végül biztonságosan landolt London Stansted repülőterén, és semmilyen veszélyt nem találtak a fedélzeten. A hatóságok a fenyegetést hamisnak minősítették.
Mint később kiderült, a hívást egy bolgár férfi kezdeményezte, akinek exfelesége és két gyermeke is a gépen tartózkodott. A fenyegetés nyomán elindított intézkedések költségeit vélhetően neki kell majd viselnie, emellett komoly büntetésre is számíthat.
A szakértők szerint a légitársaságok minden ilyen fenyegetést három kategóriába sorolnak: zöld (biztonságos), borostyán (bizonytalan), vörös (valós veszély). A járat további sorsa mindig az adott helyzettől függ, a vadászgépek riasztásáról pedig az adott ország légvédelmi hatósága dönt.
A kiemelt kép illusztráció. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről száll fel a Ryanair légitársaság Manchesterbe induló járata. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)