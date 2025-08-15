Visszavonás után mégis bemutatják a Hamász-támadásról szóló dokumentumfilmet Torontóban

A Torontói Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) először levette programjáról a 2023. október 7-i Hamasz-támadásról szóló dokumentumfilmet, jogi aggályokra hivatkozva. A döntés heves tiltakozást váltott ki, végül a szervezők bocsánatot kértek és bejelentették: a film mégis szerepelni fog a fesztiválon.

Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, a hét elején a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál visszavonta meghívását Barry Avrich kanadai filmrendező „The Road Between Us: The Ultimate Rescue” című dokumentumfilmjétől, amely a 2023. október 7-én, Izraelben történt militáns iszlamista Hamász által végrehajtott terrortámadásról szól. A döntést hivatalosan jogi kérdésekkel, többek között bizonyos felvételek felhasználásával kapcsolatos aggályokkal indokolták.

A Welt szerint vitás pont volt a támadásról készült, Hamász-harcosok által rögzített élő felvételek bemutatása.

A The Times of Israel beszámolója alapján kiderül, hogy a film Noam Tibon nyugalmazott izraeli vezérőrnagy történetét meséli el, aki a támadás idején elindult, hogy megmentse újságíró fiát, Amir Tibont, valamint családját, akiknek otthonát a Gázai övezet határán fekvő Nahal Oz kibucban érte a támadás. A filmben szerepelnek a terroristák testkameráival rögzített képsorok, amelyek a támadás közben készültek.

A meghívás visszavonása után a készítők „öncenzúrával” vádolták a fesztivált, míg több zsidó szervezet és izraeli tisztviselő is tiltakozott. A sajtóhoz kiszivárgott e-mail arról is írt, hogy a TIFF attól tartott, a vetítést Izrael-ellenes tüntetők zavarnák meg.

Csütörtökön azonban fordulat történt: Cameron Bailey, a TIFF vezérigazgatója és Barry Avrich közös nyilatkozatban jelentették be, hogy a vetítés mégis megvalósul. „Mind a TIFF, mind a filmkészítők meghallották a nyilvánosság fájdalmát és frusztrációját” – írták hozzátéve, hogy sikerült olyan megoldást találniuk, amely jogi, biztonsági és programozási szempontból is elfogadható. A közleményben bocsánatot kértek a kommunikáció hiányosságaiért és hangsúlyozták, hogy továbbra is elkötelezettek a különböző nézőpontok bemutatása mellett.

A premier augusztus 20-án lesz a TIFF hivatalos programjában.

A vetítés hírére Noah Shack, a Kanadai Izrael és Zsidó Ügyek Központjának vezetője arra buzdította a közönséget, hogy minél többen nézzék meg a filmet, mert szerinte mindenkinek látnia kell „a féktelen szélsőségesség valódi árát és azok bátorságát, akik kiállnak az emberi élet és a közös értékeink védelmében”.

Kiemelt kép: A Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet által elhurcolt izraeli túszok kiszabadítását követelték tüntetők a parlament, a knesszet jeruzsálemi épülete előtt (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)