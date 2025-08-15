Robbanás történt egy orosz lőporüzemben, öt ember meghalt

Öt ember életét vesztette egy robbanás következtében, amely az oroszországi rjazanyi régió silovói járásában, az Elasztik gyár lőporüzemében történt – közölték a helyi hatóságok.

A sérültek számát még nem véglegesítették. Az első jelentések három halottról és húsz sebesültről szóltak. Az RT médiaügynökség szerint húsz ember lehet a romok alatt.

A régióban felállítottak egy válságstábot a következmények felszámolására,

és Pavel Malkov kormányzó a helyszínre utazott.

Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma szerint a mentéshez hetven embert és 28 járművet vezényeltek ki. A gyár személyzetét evakuálták, a lakosságot nem fenyegeti veszély. A mentőszolgálatok úgy tájékoztatták a RIA Novosztyi hírügynökséget, hogy a robbanást valószínűleg a biztonsági előírások megsértése okozta.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit)