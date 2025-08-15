Menczer Tamás Sebestyén József halála ügyében: A család mellett állunk, várjuk a tisztességes vizsgálatot

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója élesen bírálta az ukrán hatóságok vizsgálatát Sebestyén József halála ügyében. Facebook-posztjában azt írta, abszurd, hogy a kényszersorozás közben meghalt férfi ügyében maguk a hadsereg tagjai állítják: nem történt erőszak.

Menczer Tamás a közösségi oldalán reagált az Ukrán Védelmi Minisztérium közlésére, miszerint „nem voltak erőszakra utaló nyomok Sebestyén József testén”. A politikus ezt élesen bírálta, hangsúlyozva, hogy az állítást éppen azok teszik, „akik kényszersorozás közben agyonverték Sebestyén Józsefet”.

„Nem semmi…” – írta a kommunikációs igazgatója, majd felvetette: „Lehetne, hogy valaki olyan vizsgálja ki az esetet, aki nem érintett?”

A Fidesz kommunikációs igazgatója arra is rámutatott, kétséges, hogy Ukrajnában ma egy ilyen halálesetet tisztességesen ki lehet-e vizsgálni. Posztjában leszögezte:

„Mi továbbra is a család mellett állunk, várunk egy tisztességes vizsgálatot, és a felelősök megbüntetését.”

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)