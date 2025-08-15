Magyar kamionsofőr vetette magát a folyóba egy hídról Hollandiában

A férfi nem öngyilkossági szándékkal vetette magát a mélybe, csak hűsölésre vágyott a tomboló nyári hőségben.

Kedd este egy magyar kamionsofőr leugrott a Hollandiában található Moerdijk hídról. A szemtanúk szerint a férfi hirtelen állt félre az autópálya leállósávjában, majd a Hollands Diep folyóba ugrott – írja a NOS nyomán az Index.hu.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Politie Dordrecht (@pol_dordrecht) által megosztott bejegyzés

Többen gondolkodtak öngyilkossági kísérletre, de

a járművezető azt nyilatkozta, hogy csak fel akart frissülni.

A helyszínre a holland tengerimentők, a tűzoltóság és egy rendőrségi helikopter is kivonult. A férfi a híd létrájához érkező hajó segítségével jutott ki a partra.

A kamionsofőr azonban a mutatványát nem úszta meg büntetés nélkül, ugyanis

a hatóságok megbírságolták az ugrás és a leállósávban parkolás miatt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA-ANP/Robin Van Lonkhuijsen)