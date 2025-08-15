Lövöldözés történt Svédországban: mecsetből kilépő emberekre nyitottak tüzet, bandaháború lehet a háttérben

A lövések kora délután, közvetlenül a pénteki imaidőt követően dördültek el a város központjában lévő mecset bejáratánál, miközben a hívek távoztak az épületből – közölték a hatóságok.
A sérültek állapotáról egyelőre nem adtak tájékoztatást, mindkettejüket kórházba szállították.
Szemtanúk szerint az egyik áldozatot közvetlenül a mecset elhagyása után érte találat.
A rendőrség emberölési kísérlet gyanújával indított nyomozást, és egy későbbi közleményben jelezte:
az eset feltehetően helyi bűnszervezetek közötti leszámoláshoz kapcsolódik.
A TV4 svéd televízió szerint a városban az utóbbi időben fokozódott a feszültség két rivális banda között.
A helyszínen nagyszabású rendőri művelet zajlik, több mentőegység is a területre érkezett, a lakosságot pedig arra kérték, hogy kerüljék el a környéket.
A lövöldözőt vagy lövöldözőket egyelőre nem sikerült elfogni.
Svédország évek óta küzd a szervezett bűnözés és a fegyveres bandaháborúk megfékezéséért.
A bűnszervezetek gyakran hátrányos helyzetű, bevándorló hátterű fiatalokat toboroznak fegyveres akciókra.
Örebro mintegy 200 kilométerre nyugatra fekszik a fővárostól, Stockholmtól, és idén februárban itt történt az országban lőfegyverrel elkövetett eddigi legsúlyosabb támadás, amelyben tíz diák és tanár vesztette életét.
Kiemelt kép: Lövöldözés történt a svédországi Orebro város mecseténél 2025. augusztus 15-én. A fegyveres támadásban két ember megsebesült. (Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Filip Gronroos)