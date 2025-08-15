Kim Dzsongünt köszöntötte fel Putyin nevében az orosz alsóház elnöke

Vlagyimir Putyin orosz államfő nevében köszöntötte fel az észak-koreai vezetőt Koreának a japán gyarmati uralom alól való felszabadulása 80. évfordulója alkalmából Vjacseszlav Vologyin, az Állami Duma (orosz alsóház) elnöke, amikor pénteken Phenjanban fogadta őt Kim Dzsongün.

Észak-Koreában augusztus 15-én ünneplik a Hazafias Felszabadulás Napját arra emlékezve, hogy a szovjet Vörös Hadsereg és koreai egységek vereséget mértek a japán Kvantung hadseregre, és felszabadították a Koreai-félszigetet. Dél-Koreában a felszabadulást szintén megünneplik.

Vologyin a KNDK Legfelsőbb Népi Gyűlésének meghívására tartózkodik hivatalos látogatáson Észak-Koreában, és több phenjani vezetővel találkozott.

Kiemelt kép: Vjacseszlav Vologyin, az orosz parlamenti alsóház, az Állami Duma elnöke és Kim Dzsongün észak-koreai vezető beszélget az Észak-Korea japán uralom alóli felszabadulásának 80. évfordulója alkalmából tartott állami ünnepségen Phenjanban 2025. augusztus 14-én (Fotó: MTI/EPA/KCNA)