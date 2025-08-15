Műsorújság
Izraeli túszok családjai beperelték a hágai főügyészt: „A Nemzetközi Büntetőbíróság a Hamász fiókszervezetévé vált”

Szerző: hirado.hu
2025.08.15. 10:10

| Szerző: hirado.hu

Három, a Gázai övezetben Hamász-fogságban tartott izraeli túsz családja mintegy húszmillió sékel (kétmilliárd forint) kártérítési pert indított a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze, Karim Khan ellen. A felperesek szerint Khan a Hamász érdekeit szolgálta, és hamis erkölcsi egyenlőséget teremtett Izrael és a terroristák között – írja The Jerusalem Post.

A Shurat HaDin izraeli jogvédő szervezet szerdán jelentette be, hogy Avinatan Or, Eitan Mor és Omri Miran családjai keresetet nyújtottak be Karim Khan, a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze ellen. A mintegy húszmillió sékeles (kétmilliárd forint) kártérítési igény mellett a felperesek azt állítják, Khan a bíróságot „a terroristák, a Hamász fiókirodájává” alakította, és Izrael ellen hátsó szándékkal járt el, hogy ezzel más, ellene szóló szexuális visszaélési vádakat háttérbe szorítson.

A kereset szerint Khan „nemcsak rágalmazta Izraelt és hamis állításokat tett a felperesek felé, hanem szolgáltatásokat nyújtott a terrorszervezeteknek és segítette őket”.

A felperesek kifogásolják, hogy a főügyésznek nyolc hónapjába telt, mire elfogatóparancsot kért a három fő Hamász-vezető – Jahja Szinvár, Mohammed Deif és Iszmail Hanije – ellen, és ezeket egy időben nyújtotta be Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Joáv Gallant volt védelmi miniszter ellen is.

A kereset rámutat arra is, hogy nem adtak ki elfogatóparancsot a túszokat szintén fogva tartó Palesztin Iszlám Dzsihád vezetői, illetve más Hamász-vezetők ellen. A dokumentum szerint Khan azzal, hogy „hamis erkölcsi egyenlőséget” teremtett Izrael – az áldozat – és a túszokat fogva tartó, bántalmazó terroristák között, legitimációt adott a Hamásznak arra, hogy folytassa az izraeli túszokkal történő zsarolást és bántalmazást.

Nitsana Darshan-Leitner, a Shurat HaDin alapítója és elnöke úgy nyilatkozott: „A Nemzetközi Büntetőbíróság a Hamász fiókszervezetévé vált. Khan közvetlen tetteivel hatalmas hátszelet adott a terrorista gyilkosoknak.”

Kiemelt kép: Karim Khan, a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) főügyésze (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)

