Financial Times: Zelenszkij mindent elbukhat az alaszkai találkozó árnyékában

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök éppen a politikai pályafutása legsúlyosabb belső válságából próbált kilábalni, amikor Donald Trump az európai vezetőkkel közös telefonhívásban közölte, hogy egy alaszkai helyszínen lesz személyes csúcstalálkozó közte és Vlagyimir Putyin között, ahol a háború lezárásáról tárgyalnak majd.

Kijev számára ez a hír hidegzuhanyként érkezett, hiszen az ukrán vezetés nem kapott meghívást: a sorsukról így mások dönthetnek, egy olyan szobában, ahova az ukrán elnök be sem léphet.

Zelenszkijnek azért gyengült meg a helyzete a nyugati szövetségesek szemében is, mert júliusban egy botrányos törvényjavaslattal felszámolta a korrupcióellenes hatóságok függetlenségét. Emiatt végül kirobbant az első utcai tiltakozáshullám az orosz invázió kezdete óta.

Az ukrán elnök azért megpróbálta meg az ország független korrupcióellenes intézményeit az általa kinevezett főügyész irányítása alá vonni, mert több közeli szövetségese ellen is vizsgálat indult. A lépés heves belföldi felháborodást és brüsszeli figyelmeztetéseket váltott ki, majd gyors visszavonulásra kényszerítette az elnököt. A közvélemény-kutatások szerint támogatottsága június óta folyamatosan csökken, és politikai mozgástere jelentősen szűkült.

Miközben a fronton egyre nagyobb a nyomás – az orosz erők a Donecki területen lévő Dobropilja térségében napok alatt több tíz kilométert nyomultak előre –, Zelenszkijnek most már növekvő diplomáciai elszigeteltséggel is szembe kell néznie.

Az alaszkai találkozón Trump és Putyin az eddigi információk szerint fegyverszünetről tárgyalnak, amelynek feltételeként Moszkva az ukrán csapatok teljes kivonását követelné Doneckből, és szóba került egy homályos „területcsere” is.

Trump ugyan csak tapogatózó megbeszélésnek nevezi az alaszkai találkozót, de Kijevben attól tartanak, hogy az amerikai elnök később rákényszerítheti Zelenszkijt egy Putyinnal kötött megállapodás elfogadására.

Kijev számára ez vörös vonal: az alkotmány tiltja bármely terület átadását, és a hadsereg, valamint a közvélemény jelentős része is elutasítja az ilyen kompromisszumokat.

Ha ez olyan feltételeket tartalmazna, amelyeket Ukrajna elfogadhatatlannak tart, akkor Zelenszkij politikailag még inkább elszigetelődik – ráadásul egy olyan pillanatban, amikor a nyugati támogatás is megingott, és az ország védekezőképessége a végletekig ki van feszítve – írta a Financial Times.

Zelenszkij csak akkor jöhet ki jól a helyzetből az alaszkai tárgyalásokat követően, ha egyszerre nyeri meg újra a nemzetközi közvéleményt, stabilizálja a belső támogatottságát és elkerüli, hogy a háta mögött kössenek alkut Ukrajna sorsáról.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Friedrich Merz német kancellárral tartott sajtóérkezleten 2025. augusztus 13-án (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)