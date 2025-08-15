Életét vesztette a kórházban a svédországi lövöldözés egyik sebesültje

Egy ember belehalt sebesüléseibe, egy másik pedig súlyos, de nem életveszélyes sebeket kapott pénteken a svédországi Örebro városában egy lövöldözésben, amely a rendőrség gyanúja szerint bűnbandákhoz köthető.

A lövések kora délután, közvetlenül a pénteki imaidőt követően dördültek el a város központjában lévő mecset bejáratánál, miközben a hívek távoztak az épületből – közölték a hatóságok.

A 20 és 30 év közötti két sebesültet kórházba szállították, egyikük életét azonban már nem tudták megmenteni.

Szemtanúk szerint az egyik áldozatot közvetlenül a mecset elhagyása után érte találat.

A rendőrség emberölési kísérlet gyanújával indított nyomozást, és egy későbbi közleményben jelezte: az eset feltehetően helyi bűnszervezetek közötti leszámoláshoz kapcsolódik. A TV4 svéd televízió szerint a városban az utóbbi időben fokozódott a feszültség két rivális banda között.

A helyszínen nagyszabású rendőri művelet zajlik, több mentőegység is a területre érkezett, a lakosságot pedig arra kérték, hogy kerüljék el a környéket.

A lövöldözőt vagy lövöldözőket egyelőre nem sikerült elfogni.

Svédország évek óta küzd a szervezett bűnözés és a fegyveres bandaháborúk megfékezéséért. A bűnszervezetek gyakran hátrányos helyzetű, bevándorló hátterű fiatalokat toboroznak fegyveres akciókra.

Örebro mintegy 200 kilométerre nyugatra fekszik a fővárostól, Stockholmtól, és idén februárban itt történt az országban lőfegyverrel elkövetett eddigi legsúlyosabb támadás, amelyben tíz diák és tanár vesztette életét.

Kiemelt kép: Rendőrök és mentők a helyszínen, miután lövöldözés történt a svédországi Orebro város mecseténél 2025. augusztus 15-én. (Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Filip Gronroos)