Delfineket üldözött két férfi jet skivel Ausztráliában, börtönbüntetés várhat rájuk

Két férfi delfineket vett üldözőbe jet skivel egy ausztráliai strandon, megsértve a tengeri emlősök védelmét biztosító szabályokat. Az esetről videó készült, a hatóságok vizsgálatot indítottak, a vétkeseket akár több millió forintos bírság és börtönbüntetés is fenyegeti.

Komoly felháborodást keltett Ausztráliában az a két jet skiző, akik augusztus 10-én, Brighton közelében delfineket vettek üldözőbe – írja a News.com.au.

A videón látható, amint a férfiak a vízen haladva közel kerülnek az állatokhoz, egy ponton át is hajtva a vonuló csoporton.

A regionális környezetvédelmi és vízügyi hivatal szóvivője közölte: az eset kapcsán vizsgálat indult. Az állami jogszabályok szerint jet skivel legalább 300 méteres távolságot kell tartani minden tengeri emlőstől. Ez az előírás nemcsak az állatokat, hanem az embereket is védi.

Dél-Ausztráliában minden tengeri emlős, a bálnáktól a fókákon át a delfinekig, védett.

Aki veszélyezteti őket, akár 22 millió forintos bírságra és két évig terjedő börtönbüntetésre számíthat.

Kiemelt kép: Palackorrú delfinek úsznak a tengerben (Fotó: MTI/EPA/Yonhap)