Delfineket üldözött két férfi jet skivel Ausztráliában, börtönbüntetés várhat rájuk

Komoly felháborodást keltett Ausztráliában az a két jet skiző, akik augusztus 10-én, Brighton közelében delfineket vettek üldözőbe – írja a News.com.au.
A videón látható, amint a férfiak a vízen haladva közel kerülnek az állatokhoz, egy ponton át is hajtva a vonuló csoporton.
A regionális környezetvédelmi és vízügyi hivatal szóvivője közölte: az eset kapcsán vizsgálat indult. Az állami jogszabályok szerint jet skivel legalább 300 méteres távolságot kell tartani minden tengeri emlőstől. Ez az előírás nemcsak az állatokat, hanem az embereket is védi.
Dél-Ausztráliában minden tengeri emlős, a bálnáktól a fókákon át a delfinekig, védett.
Aki veszélyezteti őket, akár 22 millió forintos bírságra és két évig terjedő börtönbüntetésre számíthat.
