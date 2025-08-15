Bozóttüzek: egy London nagyságú, 157 ezer hektárnyi terület kapott lángra Spanyolországban

Spanyolországban a katasztrófavédelem pénteken is folytatta a küzdelmet az elmúlt húsz év legnagyobb, több halálos áldozattal járó, 157 ezer hektáros területet felégető bozóttűz-hullámával.

A 12 napos hőhullám és az erős déli szél miatt a tűzoltóknak újabb kihívásokkal kell szembenézniük a tűzvészek szempontjából az elmúlt 20 év egyik legsúlyosabb nyarán – mondta Virginia Barcones, a katasztrófavédelmi szolgálatok főigazgatója az RTVE csatornán. „Az ország nyugati részén a helyzet rendkívül aggasztó” – hangsúlyozta.

Országszerte összességében a bozóttüzek egy London nagyságú, 157 ezer hektárnyi területet égettek fel és eddig hét halálos áldozattal jártak.

Galíciában több tűzfészek egyesült, ami miatt le kellett zárni a régióba vezető autópályákat és leállították a vasúti szolgáltatásokat. Sokakat evakuálnak.

Az Extremadura régióban Badajoz közelében fellobbant tűz 2500 hektárt perzselt fel néhány óra alatt, mielőtt ellenőrzés alá vonták – mondta José Luis Quintana, a régió kormányának képviselője az RTVE-nek. „Nagyon gyors volt, hatalmas növekedéssel, de sikerült ellenőrzés alá vonni” – mondta Quintana.

A Kasztília és León régióbeli Molezuelas de la Carballeda közelében lévő tűz, amely Spanyolország történetében az egyik legnagyobb volt, csütörtök óta nem haladt előre – közölte Angel Sánchez, a régió erdészeti tűzoltóságának vezetője. „Tovább dolgozunk a helyzet stabilizálásán” – mondta.

A Molezuelas-tűz egy szakaszán óránként 4000 hektárnyi területet emésztett fel

– mondta Eduardo Diego, a Kasztília és León régió kormányának képviselője újságíróknak az Europa Press hírügynökség szerint.

Spanyolország nemzeti meteorológiai hivatala, az AEMET rendkívüli tűzveszélyre figyelmeztetett az ország északi és nyugati részén, mivel a hőmérséklet az északi partvidéken várhatóan eléri a 40 Celsius-fokot.

„A mai nap is nagyon nehéz lesz, újabb tüzek magas kockázatával” – írta Pedro Sánchez miniszterelnök az X-en.

Az Európai Unió erdőtűzvédelmi információs szolgálata szerint

az erdőtüzek idén eddig több mint 157 ezer hektárt égettek fel, ami majdnem kétszerese a 2006 óta eltelt időszak éves átlagának.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/OLIVER WEIKEN)