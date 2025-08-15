Amikor már csak az ima segíthet: teljesen irányíthatatlanná vált egy elektromos autó, óriási csattanás lett a vége

Egy kaliforniai autópályán hajmeresztő jelenetet rögzítettek: egy meghibásodott elektromos autó tehetetlenül sodródott végig az autópályán és felborított egy másik járművet.

A felvételen a sofőr láthatóan pánikba esve, imádkozva próbálja megőrizni a hidegvérét, miközben a jármű se a kormányzásra, se a fékezésre nem reagál.

A kocsi végül egy felhajtóra sodródott, ahol nagy sebességgel nekiütközött egy másik autónak. Az ütközés erejétől a másik jármű felborult, de a jelentések szerint senki sem sérült meg.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Gary He)