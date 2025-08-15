Amikor egy város harmada már muszlim – nemzeti lobogók helyett palesztin zászlók

Birmingham munkáspárti városi tanácsa biztonsági okokra hivatkozva eltávolítja a közvilágítási oszlopokra kitűzött brit zászlókat, miközben a palesztin zászlók hónapok óta érintetlenül fent maradhatnak. A döntés komoly felháborodást váltott ki a lakosság körében, zavargásokra számítanak – írja a Telegraph.

Birmingham délnyugati külvárosaiban az elmúlt két hétben lakosok százával helyeztek ki Union Jack (fehér-piros-kék színű) és Szent György-keresztes (fehér-piros) zászlókat a közvilágítási oszlopokra, „hazafias megnyilvánulásként”. A Weoley Warriors nevű helyi csoport 2 500 fontnyi (1,1 millió forint) közadakozásból vásárolt zászlókat, és létrák segítségével, kábelkötegelőkkel rögzítette azokat akár 7,5 méter magasan.

A munkáspárti vezetésű városi tanács azonban kedden bejelentette: a zászlókat eltávolítják, mivel a közterületi lámpaoszlopokra helyezett engedély nélküli tárgyak szerintük veszélyt jelentenek a gyalogosokra és az autósokra. A tanács szerint a LED-lámpákra történő átállítás sem folytatható a zászlók eltávolítása nélkül.

A döntés azért kavart különösen nagy felháborodást, mert kritikusok rámutattak:

a város más részein, ahol jelentős muszlim közösség él, a gázai háború kezdete óta palesztin zászlók is lengenek, és ezek eltávolítására a tanács nem lépett fel ilyen gyorsan.

Lee Anderson, a Reform UK képviselője „szégyennek” nevezte a döntést, mondván:

„Aki a brit vagy angol zászlók eltávolítását támogatja, az elárulja az országát.”

Robert Alden, a városi konzervatív ellenzék vezetője szerint „nemzeti zászlóinkra büszkének kellene lennünk, nem letépni azokat”.

A Weoley Warriors ígéretet tett, hogy minden eltávolított zászlót visszahelyeznek. „Ez békéről és büszkeségről szól” – hangsúlyozták, bár egyes helyiek, köztük a volt rendőrtiszt Hayley Owens, attól tartanak, hogy „valódi zavargások” lehetnek, ha a tanács folytatja a zászlók eltávolítását.

A brit kormány korábban arra ösztönözte az önkormányzatokat, hogy több zászlót tűzzenek ki, különösen az Union Jacket.

A lakosok szerint a városvezetés inkább az elhúzódó szemétsztrájk és a romló közszolgáltatások problémáival foglalkozzon, ne a zászlók leszedésével.

Kiemelt kép: Palesztin zászló Londonban (Fotó: Getty Image)