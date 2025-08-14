Újabb vádpontok merültek fel a férfival szemben, aki a tömegbe hajtott a Liverpool ünneplése közben

További 24 vádponttal illették azt a férfit, aki még május végén a tömegbe hajtott a Liverpool labdarúgócsapatának eseményén, amikor a magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató klub épp a bajnoki cím megnyerését ünnepelte.

A május 26-án történtekben 130-nál is több ember sérült meg.

Az új, feltételezett bűncselekmények közül hat eset gyermekeket érint, köztük egy hat és egy hét hónapos csecsemőt.

A Paul Doyle néven megnevezett 53 éves gyanúsított információk szerint egy Ford Galaxy típusú gépjárművel hajtott az ünneplő szurkolók tömegébe. Paul Doyle-ról úgy tudni, Liverpool Croxteth nevű városrészéből származik, és eredetileg két rendbeli szándékos testi sértéssel, két rendbeli súlyos testi sértéssel, két rendbeli kísérletben elkövetett súlyos testi sértéssel, valamint egy rendbeli veszélyes vezetés büntettével vádolták meg – számolt be a Sky News.

A Liverpooli Koronabíróság csütörtöki tárgyalásán elhangzott: az új vádirat, amelyet a bíróságon nem olvastak fel, már 31 vádpontot tartalmaz 29 áldozattal kapcsolatban, akik életkora hat hónap és 77 év között van.

Paul Doyle-ra most 18 rendbeli kísérletben elkövetett súlyos testi sértés, kilenc rendbeli szándékos súlyos testi sértés, két rendbeli szándékos testi sértés, egy rendbeli veszélyes vezetés és egy rendbeli garázdaság vádja vár.

A férfi börtönből videókapcsolaton keresztül jelent meg a bíróság előtt, sírva. A körülbelül 20 percig tartó tárgyaláson nem tett vallomást a vádpontokkal kapcsolatban. Az ügyet szeptember 4-ére halasztották, amikor várhatóan Paul Doyle is nyilatkozni fog a vádakról.

Kiemelt kép: rendõrök és mentõsök a liverpooli Liver Building közelében, ahol autó hajtott a Liverpool futballcsapatának bajnoki gyõzelmét ünneplõ tömegbe az északnyugat-angliai nagyváros központjában 2025. május 26-án. A sofõrt a helyszínen õrizetbe vették. MTI/AP/PA/Owen Humphreys.