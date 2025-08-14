Újabb magyar áldozata van a háborúnak: meghalt egy kárpátaljai családapa

Meghalt egy ukrán hadseregben szolgáló családapa, Leco Zsolt, akit a jövő héten temetnek el a kárpátaljai Kincseshomokon.

Leco Zsolt 1982-ben született Kisgejőcön. Besorozásáig Kincseshomokon élt családjával. Családját hétfőn reggel értesítették arról, hogy elesett – tudta meg a Kárpáti Igaz Szó helyi hírportál.

Mint írták, Leco Zsoltot két éve sorozták be az ukrán hadseregbe. A halálának helyszíne és pontos körülményei egyelőre ismeretlenek.

Az elhunyt férfit augusztus 19-én, kedden temetik el Kincseshomokon, özvegye és fia gyászolja.

A Kárpáti Igaz Szó megjegyezte: már hatvannál is több kárpátaljai magyar nemzetiségű vagy magyar gyökerekkel is rendelkező katona vesztette életét ebben a háborúban.

Kiemelt kép: Facebook/kiszo.net.