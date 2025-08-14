Tragédia a levegőben: hatalmas erővel csapódott a földbe, és vonszolta magával utasait egy hőlégballon

Egy ember meghalt, öten súlyosan megsérültek, amikor egy hőlégballon kényszerleszállást hajtott végre az észak-hollandiai Frízföld tartomány De Hoeve nevű falujának közelében szerda éjszaka – közölte az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál csütörtökön.

A holland királyi légi közlekedési szövetség (KNVvL) információi szerint a 34 embert szállító hőlégballon lassan ereszkedett a leszálláshoz, amikor váratlanul erős széllökés érte. A beszámoló szerint a leszállás idejére 10-14 csomós széllökéseket jelentetek, de a hőlégballon leszállása idején a széllökés akár 17 csomós is lehetett.

A baleset egy réten történt este kilenc óra után, amikor az egyre gyorsabban ereszkedő légi eszköz „keményen landolt”. Ettől a kosár visszapattant és többször a földnek csapódott.

A ballon a felborult kosarat és utasait több méteren át vonszolta. A kosárból öt ember kiesett.

„A hőlégballon este kilenc óra körül nagy erővel landolt, és a földnek csapódott” – közölték az illetékes helyi hatóságok, hozzátéve, hogy a rendőrség vizsgálatot indított a baleset ügyében.

Egy ember a helyszínen meghalt, ötöt pedig kórházba szállítottak. Egyiküket ezt megelőzően újra kellett éleszteni.

A riasztást követően egyebek mellett 14 mentőautó, egy mobil orvosi csapat, két szolgálatban lévő orvos, és két mentőhelikopter érkezett a helyszínre. A mentőszolgálatok a mozgósítást azzal indokolták, hogy egy ilyen nagy erejű becsapódás jelentős sérüléseket okozhatott, a hőlégballonban pedig sokan utaztak. A sérültek állapotáról további felvilágosítást egyelőre nem adtak – tájékoztatott a hírportál.

Kiemelt kép: Rendőrök a hollandiai De Hoeve település közelében történt hőlégballon-baleset helyszínén 2025. augusztus 14-én (Fotó: MTI/EPA/ANP/Jilmer Postma)