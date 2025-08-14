Törölték Torontóban az október 7-i mészárlásról szóló film vetítését, mert a felvételek a Hamász tulajdonában vannak

Az eredeti szándékok szerint Torontóban bemutatták volna The Road Between Us: The Ultimate Rescue, vagyis Az út kettőnk között: Az utolsó mentőakció című filmet, amely
Noam Tibon vezérőrnagy történetét meséli el. A katonatiszt fia, Amir Tibon újságíró és családja megmentésére indult, amikor 2023. október 7-én reggel a Hamász-vezette terroristák megtámadták őket a Nahal Oz kibucban.
A filmet Barry Avrich kanadai rendező készítette számos olyan felvétel felhasználásával, amelyeket maguk a terroristák készítettek a támadás és mészárlás közben.
A vetítés visszavonását először azzal indokolták, hogy tartanak attól, hogy Izrael-ellenes tüntetők megzavarhatják a fesztivált. A filmkészítőkhöz közel álló források viszont nyilvánosságra hozták, hogy
a fesztivál indokai közt szerepelt az is, hogy a filmesek nem kaptak kifejezett engedélyt a Hamász harcosairól készült felvételek felhasználására, és a TIFF attól tartott, hogy emiatt perelhetik őket.
Kiemelt kép: A Nova elektronikus zenei fesztiválon megölt emberek hozzátartozói megemlékeznek az áldozatokról a Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei által elkövetett vérengzés első évfordulójának alkalmából a támadás színhelyén, a dél-izraeli Reim kibuc környékén 2024. október 7-én (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)