Törölték Torontóban az október 7-i mészárlásról szóló film vetítését, mert a felvételek a Hamász tulajdonában vannak

A Torontói Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) a héten bejelentette, hogy visszavonta egy dokumentumfilm meghívását , amely a 2023. október 7-i Hamász-támadásokról szól. A döntés mögött állítólagos szerzői jogi aggályok állnak, mivel a filmkészítők nem szereztek engedélyt a filmben szereplő, Hamász-terroristák által készített felvételek felhasználására – írja a Times of Israel. A szervezők emellett „az esemény megzavarásának veszélyére” is hivatkoztak.

Az eredeti szándékok szerint Torontóban bemutatták volna The Road Between Us: The Ultimate Rescue, vagyis Az út kettőnk között: Az utolsó mentőakció című filmet, amely

Noam Tibon vezérőrnagy történetét meséli el. A katonatiszt fia, Amir Tibon újságíró és családja megmentésére indult, amikor 2023. október 7-én reggel a Hamász-vezette terroristák megtámadták őket a Nahal Oz kibucban.

A filmet Barry Avrich kanadai rendező készítette számos olyan felvétel felhasználásával, amelyeket maguk a terroristák készítettek a támadás és mészárlás közben.

A vetítés visszavonását először azzal indokolták, hogy tartanak attól, hogy Izrael-ellenes tüntetők megzavarhatják a fesztivált. A filmkészítőkhöz közel álló források viszont nyilvánosságra hozták, hogy

a fesztivál indokai közt szerepelt az is, hogy a filmesek nem kaptak kifejezett engedélyt a Hamász harcosairól készült felvételek felhasználására, és a TIFF attól tartott, hogy emiatt perelhetik őket.

A film vetítésének törlésére reagálva Noam Tibon, a dokumentumfilm főszereplője úgy nyilatkozott, hogy a döntés „abszurd és bizarr”, és újabb sérelmet okoz az áldozatoknak. „A Torontói Filmfesztivál engedett a nyomásnak és fenyegetéseknek, és úgy döntött, hogy elhallgattatja és eltörli október 7-ét. Üzenem a fesztivál vezetőségének: az igazságot nem lehet eltörölni. A Hamász által elkövetett atrocitásokat nem lehet sem eltörölni, sem letagadni.” Tibon történetét korábban bemutatta az amerikai 60 Minutes című hírműsor is, fia, Amir Tibon pedig könyvet írt az eseményekről. A mentőakcióról egy külön játékfilm is készül, melyet a Fauda alkotói, Avi Issacharoff és Lior Raz fejlesztenek. Gideon Szaár külügyminiszter bírálta a döntést, és megdöbbenését fejezte ki amiatt, hogy a vetítést azért mondták le, „mert a Hamász nem adott »jogi engedélyt« a GoPro-s mészárlásról készült videóikhoz.” Hozzátette: „Ez a fesztivál Hitlertől vagy Goebbelstől kérte volna a szerzői jogokat az auschwitzi felvételekre… Ezt az aljas és undorító döntést azonnal vissza kell vonni!”

Kiemelt kép: A Nova elektronikus zenei fesztiválon megölt emberek hozzátartozói megemlékeznek az áldozatokról a Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei által elkövetett vérengzés első évfordulójának alkalmából a támadás színhelyén, a dél-izraeli Reim kibuc környékén 2024. október 7-én (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)