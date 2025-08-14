Többtucatnyian kaptak metanolmérgezést Kuvaitban, miután pancsolt alkoholt ittak

Pancsolt alkohol fogyasztása miatt az utóbbi hat napban hatvanhárom ember szenvedett metanolmérgezést Kuvaitban, közülük tizenhárman életüket vesztették, huszonegyen pedig megvakultak – közölte az ország egészségügyi minisztériuma.

Az illetők mind ázsiai országok állampolgárai. Ötvenegyen sürgős vesedialízisre, harmincegyen pedig mesterséges lélegeztetésre szorultak – olvasható a minisztériumnak az X-en szerda este megjelentetett közleményében.

Kuvaitban tilos az alkoholos italok gyártása és importja, de az országban több helyen és nem feltétlenül hozzáértőn állítanak elő illegálisan szeszesitalt,

ezzel mérgezés kockázatának kitéve a fogyasztókat.

Kapcsolódó tartalom Brokkolis szendvics végzett két emberrel Olaszországban Már két ember életét követelte a botulizmusjárvány Olaszországban.

India – amelynek a legnagyobb létszámú külföldi közössége él az országban – kuvaitvárosi nagykövetsége útján közölte, hogy mintegy negyven indiai állampolgár került kórházba Kuvaitban az elmúlt napokban, de az okokra nem tért ki. Az X-en közzétett nagykövetségi közlemény szerint több haláleset történt, egyesek válságos állapotban vannak, míg mások már gyógyulófélben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)