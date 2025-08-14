Több százan szenvedtek ételmérgezést iskolai menzákon egy indonéz városban

Több mint háromszázhatvanan szenvedtek ételmérgezést az indonéziai Jáva szigetén található Srangen városban, miután iskolai menzán étkeztek - közölte csütörtökön egy helyi vezető.

Ez a legsúlyosabb ételmérgezési eset azóta, hogy Prabowo Subianto elnök utasítására januárban bevezették az ingyenes iskolai étkeztetési programot, noha azóta volt több tömeges ételmérgezés szerte az országban, és ezek több mint ezer embert érintettek.

Sigit Pamungkas, a srageni önkormányzat vezetője elmondta a Reuters hírügynökségnek, hogy az ügyben elkezdődött a vizsgálat, és az önkormányzat megtéríti a szükséges orvosi ellátás költségét a megbetegedetteknek.

A gyanús ételek között kurkumás rizs, rántotta, az erjesztett szójababból készülő, tempe nevű hagyományos indonéz étel, uborka és saláta, alma, valamint egy doboz tej szerepelt.

Ezeket egy központi konyháról szállították az iskolákba. Az eset kivizsgálásáig leállították a szállítást, és a programot felügyelő állami hivatal szigorított az ételkészítési normákon.

Az ingyenes étkeztetési programba gyors ütemben vonnak be újabb kedvezményezetteket, eddig már több mint 15 millióan vannak. A hatóságok az év végéig el szeretnék érni a 83 milliót, a program teljes idei költségvetése 171 000 milliárd rúpia (3599 milliárd forint).

Egy májusi nyugat-jávai ételmérgezési esetben több mint kétszáz diák betegedett meg szalmonella és E. coli baktériumtól.

A kiemelt kép illusztráció. Forrás: MTI/Balázs Attila.