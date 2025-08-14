Parajd – Kiírták a tendert a Kis-Küküllő menti sótalanító berendezések beszerzésére

Kiírták a tendert a három Kis-Küküllő menti sótalanító berendezés beszerzésére azon Maros megyei településeknek, amelyekben ivóvízellátási gondokat okozott a parajdi sóbányában május végén történt szerencsétlenség.

A román kormány július közepén utalt ki 17,8 millió lejt (1,4 milliárd forint) a tartalékalapból sótalanító berendezések beszerzésére a dicsőszentmártoni, gyulakutai és küküllőszéplaki vízszolgáltató számára. Ezek ugyanis a Kis-Küküllő vizének rendkívül magas sókoncentrációja miatt mintegy két hónapja nem tudnak ivóvizet biztosítani több tízezer Maros megyei lakosnak.

Az Agerpres hírügynökség jelentése szerint a dicsőszentmártoni sótalanító berendezés beszerzésére a kisváros polgármesteri hivatala, míg a gyulakutai és küküllőszéplaki állomáséra az Aquaserv regionális vízszolgáltató írt ki tendert.

Sorin Meghesan polgármester elmondta: az az elvárás, hogy a berendezés 6000 köbméter vizet tudjon kezeli 24 óra alatt, óránként 250 köbmétert. Az ajánlatok benyújtására 15 napot hagytak, így reményeik szerint legkésőbb egy hónap múlva aláírhatják a kivitelezési szerződést. A városvezetés áfa nélkül 11,9 millió lejre (közel 928 millió forint) becsülte a beruházást.

Az elöljáró hangsúlyozta:

a sótalanító berendezés beszerzése nagyon fontos a 30 ezer lakosú város számára, mivel a Kis-Küküllőn június elején történt ökológiai katasztrófa óta egyetlen napon, július 18-án tudtak vezetékes ivóvizet biztosítani a lakosságnak.

Sipos Levente, az Aquaserv igazgatója beszámolója szerint a kisebb teljesítményű gyulakutai és küküllőszéplaki sótalanító berendezések beszerzésére 3,3 millió lejt (257 millió forint) utalt ki a román kormány. A szerdán meghirdetett tenderre 15 napon belül várják az ajánlatokat, reményeik szerint újabb 15 nap után aláírhatják a kivitelezési szerződést.

Maros megyében június elején 21 településen hirdettek veszélyhelyzetet a Kis-Küküllő sószennyezettsége miatt, miután a folyóba időnként sós vizet szállít az elárasztott parajdi sóbánya térségéből a beleömlő Korond-patak.

Az egymást követő sóhullámok miatt a Kis-Küküllő völgyében épült víztisztító állomások kisebb-nagyobb megszakításokkal üzemelnek, a lakosságnak a katasztrófavédelmi felügyelőség biztosítja az ivó- és háztartási vizet.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába május végén zúdult be a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bányát. A parajdi sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.

Kiemelt kép: A vízzel elárasztott parajdi sóbánya lezárt bejárata 2025. május 30-án. Miután a Korond-pataknak a Só-szorosban lévõ mederszakaszán kialakult víznyelõkbe ömlõ víz teljesen feltöltötte a parajdi sóbánya tárnáit, a folyam visszatért a medrébe. Az elõzõ napon fel kellett adni a föld alatti védekezést a sóbányánál, miután nem sikerült megóvni a beáramló víztõl a létesítmény legújabb részlegét, a Telegdy-bányát – MTI/Veres Nándor