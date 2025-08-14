Kitiltották a kóbor kutyákat az indiai fővárosból, felülvizsgálják a rendeletet

Felülvizsgálja az indiai legfelsőbb bíróság főbírája azt a korábbi rendeletet, amely kitiltotta a kóbor kutyákat az indiai főváros utcáiról.

A legfelsőbb bíróság döntése nagy felháborodást váltott ki a kutyabarátok és állatvédők körében, míg a kóbor állatok által megtámadottak üdvözölték a rendelkezést.

Becslések szerint 800 ezer kóbor kutya él Új-Delhiben és évente legkevesebb 26 ezer kutyaharapásról érkeznek jelentések, amikor embereket haraptak meg – közölte SK Jadav, a helyi kormányzat állatjóléti programjával megbízott civil aktivista.

Az indiai kóbor kutyák többsége az úgynevezett „pária kutya” fajtához tartozik. A félvad kutyák mindenütt jelen vannak, kivéve a házakat és a piacokat.

Rendszerint megjelölik a területüket és a helyi közösség eteti őket. Éjjel jelzik, ha idegenek közelednek. Az indiai kóborkutya-populáció gyorsan nő, s ezzel egyidőben szaporodnak – az állatok ivartalanítási és oltási programja ellenére – a veszett kutyák által megharapottak száma is.

Hétfőn az ország legfelsőbb bírósága nyolc hetet adott Delhi és az elővárosok vezetése számára, hogy eltüntessék a kóbor kutyákat az utcákról.

Rahul Gandhi, az ellenzéki Indiai Nemzeti Kongresszus Párt parlamenti képviselője az X közösségi portálon többévtizedes humánus, tudományon alapuló politika után visszalépésnek minősítette a bírósági döntést.

A vitához több bollywoodi színész is csatlakozott. Dzsanhvi Kapúr színésznő szerint valóban vannak gondok, harapások és biztonsági aggodalmak, ugyanakkor egy egész állatközösség ketrecbe zárása nem megoldás, hanem a probléma eltüntetése.

Az Emberek az Állatokkal való Etikus Bánásmódért (PETA) indiai szervezetének közleménye szerint a kutyák elűzése és „bebörtönzése” nem tudományos módszer, és sohasem működött.

A szervezet szerint ezzel egyáltalán nem csökken a kutyapopuláció, a veszettség, illetve nem javul a harapásos balesetek megelőzése.

Ugyanakkor a kutyaharpások áldozatainak családtagjai, köztük Delhiben júniusban meghalt hatéves Cshavi hozzátartozói a PTI indiai hírügynökség szerint üdvözölték a legfelsőbb bíróság eredeti döntést, Cshavi nagynénje szerint a gyermek halála így nem volt hiábavaló.

