Kijevben találkozott Rácz András és a kiutasított Tseber Roland

A Magyarországról kémügy miatt kiutasított Tseber Roland közösségi oldalán számolt be arról, hogy Kijevben futott össze Rácz András biztonságpolitikai szakértővel. A találkozót Tseber jelentette be egy videóban a közösségi oldalán.

A felvételen elhangzottak szerint teljesen véletlenül futottak össze az ukrán fővárosban, és üdvözletet küldtek „barátjuknak, Viktornak Budapestre”. Tseber hozzátette: megállapodtak abban is, hogy Kijevben is nyitnak egy „Tiszát”.

Mint ismert, Tseber nemrég Tisza szigetet alapított Kárpátalján. A bejegyzés végén az ukrán elnök párttársaként emlegetett politikus úgy fogalmazott: „Aki érti, az érti.”

A videóban Rácz András cinikus hangon megjegyezte: „A guruló hrivnyákat kiélvezzük.”

