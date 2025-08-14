Kijevben találkozott Rácz András és a kiutasított Tseber Roland

A felvételen elhangzottak szerint teljesen véletlenül futottak össze az ukrán fővárosban, és üdvözletet küldtek „barátjuknak, Viktornak Budapestre”. Tseber hozzátette: megállapodtak abban is, hogy Kijevben is nyitnak egy „Tiszát”.
Mint ismert, Tseber nemrég Tisza szigetet alapított Kárpátalján. A bejegyzés végén az ukrán elnök párttársaként emlegetett politikus úgy fogalmazott: „Aki érti, az érti.”
A videóban Rácz András cinikus hangon megjegyezte: „A guruló hrivnyákat kiélvezzük.”
Kiemelt kép forrása: Facebook/Tseber Roland