Háromszéken huszonnégy településen gyújtanak Szent István-napi őrtüzeket

A székelyföldi régióban hagyománya van az őrtűzgyújtásnak, és a magyar államalapítás alkalmával is évente sor kerül erre.
Az őrtüzek Háromszék – ma közigazgatásilag Kovászna megye – 24 településének magaslatain gyúlnak ki.
Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki területi szervezetének elnöke a közlemény szerint hangsúlyozta: augusztus 20. a magyarság egyik legszebb és legfontosabb ünnepe, mivel az államalapító királyra és az ezeréves örökségére emlékezik.
„A háromszéki őrtüzek egyszerre lobbannak fel Kovászna megye településeinek legmagasabb pontjain, újra megerősítve: szívünk és akaratunk a Kárpát-medence magyarságával együtt dobban. Ez a láng nem csupán a múlt dicsőségét idézi fel, hanem üzen a jövőnek is, hogy
bár a történelem viharai és a földrajzi határok próbára tettek minket, összetartozásunk ereje mindennél erősebb”
– húzta alá Tamás Sándor az értékek, a nyelv és a kultúra közös őrzésére biztatva a magyarokat.
A nemzeti ünnepen Sepsiszentgyörgyön 18 órától ünnepi misét és kenyérszentelést tartanak a Szent József-templomban. Szintén 18 órától Baróton is kenyérszenteléssel egybekötött Szent István-napi ünnepség lesz a millenniumi emlékmű közelében, a Kisboldogasszony utcai parkban – áll a közleményben.
