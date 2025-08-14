Háromszéken huszonnégy településen gyújtanak Szent István-napi őrtüzeket

Huszonnégy háromszéki településen gyújtanak őrtüzeket a magyar államalapítás ünnepén, augusztus 20-án. A lángok egyszerre, helyi idő szerint 21 órakor lobbannak fel – közölte az MTI-vel csütörtökön a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) háromszéki területi szervezete.

A székelyföldi régióban hagyománya van az őrtűzgyújtásnak, és a magyar államalapítás alkalmával is évente sor kerül erre.

Az őrtüzek Háromszék – ma közigazgatásilag Kovászna megye – 24 településének magaslatain gyúlnak ki.

Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki területi szervezetének elnöke a közlemény szerint hangsúlyozta: augusztus 20. a magyarság egyik legszebb és legfontosabb ünnepe, mivel az államalapító királyra és az ezeréves örökségére emlékezik.

„A háromszéki őrtüzek egyszerre lobbannak fel Kovászna megye településeinek legmagasabb pontjain, újra megerősítve: szívünk és akaratunk a Kárpát-medence magyarságával együtt dobban. Ez a láng nem csupán a múlt dicsőségét idézi fel, hanem üzen a jövőnek is, hogy

bár a történelem viharai és a földrajzi határok próbára tettek minket, összetartozásunk ereje mindennél erősebb”

– húzta alá Tamás Sándor az értékek, a nyelv és a kultúra közös őrzésére biztatva a magyarokat.

A nemzeti ünnepen Sepsiszentgyörgyön 18 órától ünnepi misét és kenyérszentelést tartanak a Szent József-templomban. Szintén 18 órától Baróton is kenyérszenteléssel egybekötött Szent István-napi ünnepség lesz a millenniumi emlékmű közelében, a Kisboldogasszony utcai parkban – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Veres Nándor)