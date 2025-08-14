Műsorújság
Háború az online térben: videót tettek közzé Vlagyimir Putyin meggyilkolásáról az ukránok

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: Mk.ru
2025.08.14. 17:00

| Szerző: hirado.hu
Ukrajna összeomlás szélén áll katonailag, ezért Zelenszkij elnök parancsot adhat arra, hogy likvidálják Vlagyimir Putyint az ukrán titkosszolgálatok Alaszkában egy orosz hírportál szerint.

A pénteki Trump-Putyin találkozó előtt komoly vihart kavart Oroszországban egy AI-generált videó,

melyen az látható, hogy Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) vezetője mesterlövészpuskával fejbelövi a Donald Trumppal való tárgyalásra Alaszkába érkező orosz elnököt, amint kiszáll az autójából.

A felvételt számos ukrán és ukránbarát  oldal megosztotta – mutatott rá az MK.ru cikke nyomán a Portfolio.hu.  Az orosz hírportál szerint

nem kizárt, hogy megpróbálják valóban megölni az orosz vezetőt a pénteki találkozón.

Az MK.ru cikkében kiemelte, hogy Ukrajna összeomlás szélén áll katonailag, ezért úgy látják, hogy Zelenszkij elnök parancsot adhat arra, hogy likvidálják Vlagyimir Putyint az ukrán titkosszolgálatok Alaszkában. Egy esetleges merényletről értekezve azt írták: lehet, hogy mesterlövész próbálja elintézni az Alaszkában földet érő elnököt, ahogy az is elképzelhető, hogy az ukránok felfogadnak egy térségben állomásozó amerikai katonát, hogy ölje meg az orosz vezetőt.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában 2025. március 5-én. (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Krisztyina Kormilicina)

alaszkai csúcstalálkozómerényletorosz-ukrán háború Vlagyimir PutyinVolodimir Zelenszkij

