Gyilkossági kísérlettel vádolják a manchesteri robbantás kitervelőjét, aki forró olajjal és késsel támadt a börtönőrökre

Három rendbeli gyilkossággal vádolták meg Hasem Abedit, aki korábban segítette testvérét a 2017 májusában az angliai Manchester Arénában elkövetett támadásban, ami Ariana Grande koncertjének idején zajlott le. Hasem Abedi 2025 áprilisában négy börtönőrt is életveszélyesen megsebesített forró sütőolajjal és házi készítésű fegyverével.

Az idén áprilisban lezajlott támadásban négy börtönőr sérült meg a Co Durham-i HMP Frankland maximális biztonsági fokozatú börtönben. Hasem Abedit egy rendbeli testi sértéssel járó támadással és egy rendbeli engedély nélküli kés vagy támadó fegyver birtoklásával is vádolták.

A Sky News beszámolója szerint a Terrorizmusellenes Rendőrség Északkelet (Counter Terrorism Policing North East) közölte, hogy a durhami rendőrséggel és a HMP Frankland börtönnel együtt „alapos vizsgálatot” folytatott az ügyben. A brit hírcsatorna online kiadásának beszámolója szerint Hasem Abedi továbbra is börtönben van, és szeptember 18-án kell megjelennie a Westminster Magistrates’ Court bíróság előtt.

Az incidens után három börtönőr súlyos sérülésekkel került kórházba.

Kiemelt kép forrása: Sky News