Gyilkossági kísérlettel vádolják a manchesteri robbantás kitervelőjét, aki forró olajjal és késsel támadt a börtönőrökre

Az idén áprilisban lezajlott támadásban négy börtönőr sérült meg a Co Durham-i HMP Frankland maximális biztonsági fokozatú börtönben. Hasem Abedit egy rendbeli testi sértéssel járó támadással és egy rendbeli engedély nélküli kés vagy támadó fegyver birtoklásával is vádolták.
Kapcsolódó tartalom
A Sky News beszámolója szerint a Terrorizmusellenes Rendőrség Északkelet (Counter Terrorism Policing North East) közölte, hogy a durhami rendőrséggel és a HMP Frankland börtönnel együtt „alapos vizsgálatot” folytatott az ügyben. A brit hírcsatorna online kiadásának beszámolója szerint Hasem Abedi továbbra is börtönben van, és szeptember 18-án kell megjelennie a Westminster Magistrates’ Court bíróság előtt.
Az incidens után három börtönőr súlyos sérülésekkel került kórházba.
Kiemelt kép forrása: Sky News