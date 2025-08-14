„Frankenstein-nyulak” bukkantak fel az Egyesült Államokban

Egy, a nyulak körében gyorsan terjedő vírus bukkant fel a közelmúltban az Egyesült Államokban. Akadt olyan megszólaló, aki többször is találkozott a jelenséggel.

Több állat esetében ugyanis arra lettek figyelmesek, hogy azok fejéből fekete, már-már csápszerű kinövések, nyúlványok bukkannak elő, amely a szakértőket is arra késztette, figyelmeztessék az embereket a mutálódott állatok elkerülésére – írja a New York Post.

🚨 WARNING: “Frankenstein” rabbits with black, spike-like growths on their heads are spreading across the US.

Experts say it’s a viral infection and warn: Do NOT touch them. pic.twitter.com/HOsKuvbC6s — Wienerdogwifi (@wienerdogwifi) August 13, 2025

A cikk „Frankenstein-nyulaknak” nevezi a példányokat, amelyeket már többször is láttak a Colorado állambeli Fort Collinsbasn. Egy Susan Mansfield néven bemutatkozó helyi lakos a 9News-nak arról beszélt, hogy látott egy nyulat, amelynek szája körül fekete tüskék voltak. „Azt hittem, a tél folyamán elpusztul, de nem így történt. Visszatért, de a kinövés tovább nőtt” – mondta. Egy másik megszólaló úgy jellemezte az állatot, mint akinek az arcát „rühes kinövés borította.”

A New York Post „nyúlvészként” nevezi a betegséget, amelyet pamutfarkú papillóma vírusnak, más néven Shope-papillóma vírusnak hívnak, és amely daganatokat okoz a pamutfarkú nyulak fején. A kórokozót élősködők, például kullancsok és bolhák terjesztik, amelyek csípésükkel juttatják be azt a szervezetbe. „A nyulak jellemzően a nyári melegebb hónapokban fertőződnek meg, amikor a bolhák és kullancsok csípésükkel terjesztik a vírust” – mondta Kara Van Hoose, a Colorado Parks and Wildlife szóvivője a Coloradoan című lapnak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kovács Attila)