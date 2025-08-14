ENSZ-főtitkár: Oroszország és Izrael felkerülhet a háborús időben nemi erőszakért felelős országok listájára

Arra figyelmeztette Oroszországot és Izraelt csütörtökön az ENSZ-főtitkáar, hogy felkerülhetnek azon országok listájára, amelyeket háborús időben elkövetett nemi erőszakért tesznek felelőssé. Izrael elutasította a vádat, orosz részről egyelőre nem reagáltak rá.

A témával foglalkozó éves jelentésben, amelynek listáján jelenleg 63 ország vagy szervezet szerepel. António Guterres főtitkár azt írta, hogy a világszervezet „megfigyelés alá vette” a két országot.

„Tekintettel azokra a nagy aggodalmakra, amelyeket a nemi erőszak bizonyos, az ENSZ által rendszeresen dokumentált formái váltanak ki, Oroszország és Izrael felkerülhet a listára a jövő évi jelentésben”

– írta a világszervezet főtitkára.

Oroszországot illetően Guterres az ukrán hadifoglyok ellen fogdákban elkövetett túlkapásokra vonatkozó „hiteles információkat” említett. Izrael és a palesztin területek kapcsán pedig „súlyos aggodalmát fejezte ki az izraeli fegyveres és biztonsági erők tagjai által több börtönben, egy fogdában és egy katonai támaszponton elkövetett erőszakcselekményekre vonatkozó, hiteles információk miatt”.

Danny Danon, Izrael állandó ENSZ-képviselője a jelentésre úgy reagált, hogy az ENSZ „jobban tenné, ha a Hamász által elkövetett megdöbbentő háborús bűnökre és nemi erőszakra, valamint valamennyi izraeli túsz kiszabadítására összpontosítana”.

„Izrael nem bújik ki állampolgárainak megvédelmezése alól, és a jövőben is a nemzetközi jognak megfelelően jár el” – tette hozzá.

Orosz részről az AFP francia hírügynökség megkeresésére egyelőre nem reagáltak Guterres közlésére. A jelentésben az ENSZ bírálta, hogy világszerte 25 százalékkal nőtt a nemi erőszak háborús taktikaként, kínzásként, terrorista eszközként és politikai megtorlásként történő alkalmazásának száma.

A Hamász iszlamista palesztin mozgalom is a nemi erőszak alkalmazásával vádolt fegyveres szervezetek között szerepel, egyebek mellett az Izraellel szembeni mostani konfliktust kiváltó, 2023. október 7-i támadás során elkövetett bűncselekmények kapcsán.

Kiemelt kép: António Guterres ENSZ-főtitkár sajtóértekezletet tart az ENSZ palesztinokat segélyező ügynökségének (UNRWA) egyik ammáni iskolájában 2024. március 25-én. Ezen a napon az ENSZ BT újabb, ezúttal arab támogatással beterjesztett tűzszüneti határozatról szóló szavazásra készül. MTI/EPA/Mohammad Ali.