Brokkolis szendvics végzett két emberrel Olaszországban

Már két ember életét követelte a botulizmusjárvány és több mint tizenketten kerültek kórházba, többen súlyos állapotban az intenzív osztályra Olaszországban.

A 45 éves Tamara D’Acunto belehalt abba a mérgezésbe, amelyet egy food truckból vásárolt brokkolis-kolbászos szendvics elfogyasztása okozott. A múlt héten már meghalt egy 52 éves művész, Luigi Di Sarno, miután ugyanilyen paninit evett a dél-olaszországi Kalábria tartományban, Diamante városában – számolt be a Daily Mail nyomán a Magyar Nemzet.

Az olasz egészségügyi minisztérium országos visszahívást rendelt el a kereskedelmi forgalomban kapható paninikra, miközben a rendőrség nyomozást folytat.

Vizsgálat alatt áll a food truck tulajdonosa, a feltételezett beszállító, valamint öt orvos is, akik a mérgezés első áldozatát kezelték.

A botulizmus ritka, de rendkívül veszélyes betegség, amelyet a Clostridium botulinum baktérium által termelt idegméreg okoz.

A toxin nehézlégzést és a légzőizmok bénulását is okozhatja, a mérgezés súlyos esetben halálhoz vezethet.

Az olaszországi fertőzések forrása a gyanú szerint a szendvicsbe került brokkolihoz hasonló „cime di rapa” nevű zöldség lehetett.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Marjai János)