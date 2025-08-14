Műsorújság
Bajba kerülhet Magyar Péter ukrán barátja: Tseber Roland pénzügyei miatt nyomoznak

Szerző: hirado.hu
2025.08.14. 11:29

| Szerző: hirado.hu
Az ukrán Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség (NAZK) teljes ellenőrzést végzett Tseber Roland, a Kárpátaljai Regionális Tanács képviselőjének 2023-as vagyonnyilatkozatán. Az ellenőrzés során szabálytalanságot találtak: a képviselő a „Pénzeszközök” szakaszban 19 millió hrivnya, azaz mintegy 156 millió forint összegű megtakarítást tüntetett fel, amelynek eredetét nem igazolta dokumentumokkal –  számolt be róla a Transkarpatia.net.

Tseber az összeggel kapcsolatban azt állította, hogy azt szüleitől kapta pénzadományként,

ám az ellenőrzés során nem került bemutatásra olyan dokumentum, amely igazolná a rokonok pénzügyi képességét az adomány nyújtására.

A NAZK szerint a képviselő nyilatkozata a Büntető Törvénykönyv 366². cikkének 2. bekezdése szerinti jogsértés jeleit mutatja, amely a tudatosan pontatlan adatok megadását szabályozza. Az üggyel kapcsolatos anyagot átadták az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Irodának, amely jelenleg előzetes nyomozást folytat.

Kiemelt kép: Magyar Péter és Tseber Roland (Forrás: Instagram/roland.tseber)

orosz-ukrán háborúTisza Párt Magyar Péter Ukrajna

