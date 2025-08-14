Bajba kerülhet Magyar Péter ukrán barátja: Tseber Roland pénzügyei miatt nyomoznak

Tseber az összeggel kapcsolatban azt állította, hogy azt szüleitől kapta pénzadományként,
ám az ellenőrzés során nem került bemutatásra olyan dokumentum, amely igazolná a rokonok pénzügyi képességét az adomány nyújtására.
A NAZK szerint a képviselő nyilatkozata a Büntető Törvénykönyv 366². cikkének 2. bekezdése szerinti jogsértés jeleit mutatja, amely a tudatosan pontatlan adatok megadását szabályozza. Az üggyel kapcsolatos anyagot átadták az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Irodának, amely jelenleg előzetes nyomozást folytat.
Kiemelt kép: Magyar Péter és Tseber Roland (Forrás: Instagram/roland.tseber)