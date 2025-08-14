Az ukrán vezérkar állítja: sikerült stabilizálni a helyzetet Pokrovszknál

Az ukrán hadseregnek csütörtöki beszámolója szerint sikerült stabilizálnia a donyecki Dobropillja és Pokrovszk településeknél kialakult súlyos fronthelyzetet.

Andrij Kovaljov, az ukrán vezérkar szóvivője az Interfax-Ukrajina hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy súlyos veszteségeket okoztak az orosz csapatoknak, és foglyokat is ejtettek. „A helyzet stabilizálódik” – hangoztatta a szóvivő.

Nem sokkal korábban katonai megfigyelők közölték, hogy az orosz hadsereg alakulatai több mint 10 kilométernyit törtek előre Dobropillja irányába, egyes sajtójelentésekben már az ukrán frontvonal áttöréséről esett szó.

Az ukrán hadvezetés az előző nap erősítést mozgósított a térségbe, köztük az Azov alakulatot is. A Pokrovszkban, illetve Mirnohradban harcoló ukrán alakulatokat a bekerítés közvetlen veszélye fenyegeti.

Ukrán tisztségviselők mindeközben arról is beszámoltak, hogy csütörtökön egy fogolycsere keretében 84-en térhettek vissza Ukrajnába, köztük 33 katona és 51 polgári személy. A hadifoglyok ügyeivel megbízott ukrán bizottság szerint a most kiszabadult személyek egyike több mint négyezer napot töltött orosz hadifogságban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en közölte, hogy az elengedett civilek között voltak olyanok, akik 2014, 2016, illetve 2017 óta voltak fogságban. „A ma elengedett katonák között vannak Mariupol egykori védői is” – fűzte hozzá.

A déli Herszon régióban legkevesebb két ember életét vesztette és hatan megsebesültek orosz tüzérségi támadásban az ukrán rendőrség közlése szerint. Sorozatvetőkből indított rakéták csapódtak be Csornobajivka, Sztyepanivka és Komiscsani településeken, károkat okozva lakó- és mezőgazdasági épületekben.

Kiemelt kép: az ukrán hadsereg 65. gépesített dandárjának felvételén az egység katonái rakétával támadják az orosz állásokat a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja nagyváros térségében húzódó fronton 2025. április 8-án, az Ukrajna elleni orosz háború negyedik évében. MTI/EPA/Ukrán hadsereg 65. gépesített dandárja.