Az elemző szerint teljes pozícióvesztésbe kerültek az európai uniós vezetők

„Teljes pozíciótévesztésbe kerültek az európai uniós vezetők az ukrajnai háborúról folytatott tárgylásokon, nem Európával tárgyalnak a nagyhatalmak, hanem róla” – mondta Halkó Petra, a XXI. Század Intézet vezető elemzője csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában.

Halkó Petra elmondta: Friedrich Merz például azt mondta, Európa nem engedi, hogy nélküle határozhassák meg a pénteki amerikai-orosz egyeztetés napirendjét. „Mindezt úgy, hogy Európa nincs is ott a tárgyalóasztalnál, tehát még ha akarná sem tudná a napirendet meghatározni” – tette hozzá az elemző.

A XXI. Század Intézet munkatársa arról is beszélt, hogy az Európai Unió geopolitikailag is egy „nagyon súlyos helyzetbe kormányozta bele magát”, és kezdi elvágni a kapcsolatait minden meghatározó politikai, gazdasági szereplőtől a világ- és nemzetközi politikában. Ez az elemző szerint egy még inkább kiszolgáltatott helyzetbe fogja sorolni Európát, mely „már most egy nagyon súlyos, válságos helyzetben találhatja magát.”

Mint mondta, az unió „versenyképessége drasztikusan visszaesett az elmúlt években, évtizedekben”, emellett politikailag nem szereplő, nem játékos a globális színtéren és biztonsági kérdéseket illetően sem tud önvédelmet felmutatni”. Hangsúlyozta, „ha Európa nem képes megvédeni magát, akkor hiába lobogtat bármilyenféle kiáltványokat, közleményeket vagy papírokat, azokat nem fogja tudni érvényesíteni.”

Az elemző az Egyesült Államok friss emberi jogi jelentéséről is beszélt, amely szerint míg Magyarországon javult, több nyugat-európai országban romlott az emberi jogok helyzete.

„A jelentésből az látható, hogy messze nem olyan problémákról beszélünk, mint amilyet egyes európai uniós országok és vezetők Magyarországról szeretnének lefesteni a nemzetközi színtéren”

– emelte ki.

Mint mondta, azon megnyilvánulásokat, amelyeket az Egyesült Államok részéről gyakorolt korábban a Biden-adminisztráció, politikai nyomásgyakorlásként használták. Hozzátette, a jelentés azt is megmutatja, hogy egyes politikai vezetők és országok miként is vélekednek valójában az olyan értékekről, mint a demokrácia vagy a jogállamiság. Szerinte, ezen értékeket a vezetők „éppen olyan töltettel használják”, amely megfelel a saját érdekeiknek. Hozzátette: ez az EU azon eszköztárát erősíti, amelyben jogi kiskapukat használnak fel, megkerülik az írott jogszabályokat, illetve pénzügyi zsarolást is alkalmaznak a politikai nyomásgyakorlás mellett azon országokkal szemben, amelyek nem az ő álláspontjukat képviselik bizonyos kérdésekben.

Kiemelt kép: z ukrán lobogó az uniós intézményeknek otthont adó brüsszeli Európa-épületnél az uniós tagállamok külügyminisztereit tömörítõ Külügyi Tanács brüsszeli ülése napján, 2025. február 24-én, az orosz-ukrán háború kitörésének harmadik évfordulóján. (Fotó: .MTI/EPA/Olivier Hoslet)