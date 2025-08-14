Áradások pusztítanak Kasmírban, legalább 32-en meghaltak

Heves felhőszakadás sújtotta az indiai Kasmír hegyvidéki térségét, a helyi katasztrófavédelem csütörtöki tájékoztatása szerint az áradásokban legalább 32 ember életét veszthette, és többen a helyszínen rekedtek vagy eltűntek.

A katasztrófa a Kisztvarban található Csosziti településen történt, amely fontos állomása egy népszerű zarándokútvonalnak.

#WATCH | J&K | A flash flood has occurred at the Chashoti area in Kishtwar following a cloud burst. Rescue Operations have been initiated. Latest visuals from the area, showing the extent of damage. pic.twitter.com/pCsgP0GZq2 — ANI (@ANI) August 14, 2025

A kasmíri katasztrófavédelem a nap folyamán közölte, hogy

az áradás miatt legkevesebb 32 ember veszítette életét.

Egy korábbi tájékoztatás még 17 halálos áldozatot említett, egy helyi tisztviselő korábbi jelentésében pedig arról számolt be, hogy a falusiakból és helyi tisztviselőkből álló elsősegélynyújtók hét ember holttestét találták meg a sár és törmelék alatt, míg

60 embert sikerült kimenekíteni és a helyi kórházakba szállítani.

Huge Mudslide Kills Seven in Pakistan Occupied Kashmir (POK) While Repairing Flood Damage pic.twitter.com/VuKjVwxbK0 — RT_India (@RT_India_news) August 13, 2025

A televíziós felvételeken kétségbeesett zarándokok láthatók, akik sírva figyelik, ahogy a víz elárasztja a falut. Helyi hírcsatornák beszámolói szerint az ár a zarándokok ellátására felállított közösségi konyhákat is elsodorta.

A szrinagari helyi meteorológiai hivatal csütörtökre heves esőzéseket jósolt Kasmír több régiójában, köztük Kisztvarban is, és arra kérte a lakosokat, hogy ne menjenek a rossz állapotban levő épületek, villanyoszlopok és öreg fák közelébe, tekintettel a földcsuszamlások és hirtelen árvizek kialakulására.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Prakash Elamakkara)