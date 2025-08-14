Áradások pusztítanak Kasmírban, legalább 32-en meghaltak

A katasztrófa a Kisztvarban található Csosziti településen történt, amely fontos állomása egy népszerű zarándokútvonalnak.
A kasmíri katasztrófavédelem a nap folyamán közölte, hogy
az áradás miatt legkevesebb 32 ember veszítette életét.
Egy korábbi tájékoztatás még 17 halálos áldozatot említett, egy helyi tisztviselő korábbi jelentésében pedig arról számolt be, hogy a falusiakból és helyi tisztviselőkből álló elsősegélynyújtók hét ember holttestét találták meg a sár és törmelék alatt, míg
60 embert sikerült kimenekíteni és a helyi kórházakba szállítani.
A televíziós felvételeken kétségbeesett zarándokok láthatók, akik sírva figyelik, ahogy a víz elárasztja a falut. Helyi hírcsatornák beszámolói szerint az ár a zarándokok ellátására felállított közösségi konyhákat is elsodorta.
A szrinagari helyi meteorológiai hivatal csütörtökre heves esőzéseket jósolt Kasmír több régiójában, köztük Kisztvarban is, és arra kérte a lakosokat, hogy ne menjenek a rossz állapotban levő épületek, villanyoszlopok és öreg fák közelébe, tekintettel a földcsuszamlások és hirtelen árvizek kialakulására.
