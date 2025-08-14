A Hamasz utáni helyzetre készülnek – ezrével képezik a palesztin rendőröket

Badr Abdelatty egyiptomi külügyminiszter bejelentette, hogy Egyiptom 5000 palesztin rendőrt képez ki a gázai rend helyreállítására – számolt be róla az Israel Hayom. A program már elkezdődött, és csak olyan tisztek vehetnek részt benne, akiknek nincs bűnügyi előéletük vagy terrorizmussal való kapcsolatuk.

A külügyminiszter elmondása szerint Kairó a jordániai hatóságokkal együttműködve ellenőrzött névlistákat kapott a résztvevőkről, akik egyiptomi katonai táborokban kapnak kiképzést.

A cél, hogy a programban kizárólag olyan személyek vegyenek részt, akiknek nincs bűnügyi múltjuk vagy terrorizmussal való kapcsolatuk.

Abdelatty hozzátette, hogy a rendfenntartók bevetése és a háború utáni gázai újjáépítés a Palesztin Hatóság miniszterelnökének felügyelete alatt történik majd. Egy átmeneti időszakot is terveznek, amelyben Gáza irányítását egy 15 tagú palesztin technokrata bizottság veszi át. Ez a testület hat hónapig működne a hatóság felügyelete mellett, mielőtt teljesen átadnák az irányítást.

