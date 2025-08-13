Vlagyimir Putyin kemény üzenetet küldhet Donald Trumpnak: egy „legyőzhetetlen” atomfegyver tesztjére készülhet Oroszország

Két amerikai kutató és egy nyugati biztonsági forrás szerint úgy fest, hogy Oroszország az új, nukleáris töltetekkel felszerelhető. nukleáris meghajtású cirkálórakétájának a tesztelésére készül – azzal párhuzamosan, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken találkozik Donald Trump amerikai elnökkel.

Minderről a Reuters számolt be, amelynek az említett források – köztük Jeffrey Lewis, a kaliforniai Middlebury Institute of International Studies munkatársa, és Decker Eveleth, a virginiai CNA kutató- és elemző szervezet munkatársa – beszéltek az orosz tervekről. A hírügynökség szerint a két kutató külön-külön jutott erre a következtetésre, miután tanulmányozták a Planet Labs műholdas vállalatnak az elmúlt hetekben, keddig bezárólag készített felvételeit.

A kutatók egyetértettek abban, hogy a fotók kiterjedt tevékenységet mutatnak a Barents-tengeri Novaja Zemlja szigetcsoporton található Pankovo tesztközpontban, beleértve a személyzet, a felszerelés, valamint a hajók és repülőgépek számának növekedését, amely a 9M730 Burevesztnyik nevű rakéták korábbi tesztjeinél is látható volt.

A Planet Labs felvételei azt mutatják, hogy július vége óta konténerek, berendezések és személyzet érkezik a helyszínre. „Láthatjuk az összes tevékenységet a tesztelési helyszínen, ami egyrészt hatalmas mennyiségű ellátmány beérkezését jelenti a műveletek támogatására, másrészt pedig mozgást azt a helyet illetően, ahol ténylegesen elindítják a rakétát” – mondta Lewis.

Elmondása szerint két, tesztadatok gyűjtésére alkalmas repülőgép állomásozik július közepe óta a szigetcsoport Rogacsevo katonai repülőterén. A Reuters-nek átadott képeken két nagy repülőgép látható, amelyekre csészealj alakú radarkupolák vannak felszerelve. Emellett legalább öt hajó volt jelen, amelyek korábbi tesztekhez kapcsolódtak, és egy hajók követésére szakosodott weboldal, a VesselFinder.com szerint egy hatodik hajó is a helyszínre érkezett kedden a tervek szerint. Ezen kívül Decker Eveleth elmondta: július végén észrevette, hogy a Burevesztnik indítóállványt az időjárás ellen védő burkolatot előre-hátra mogatták, amit ő „nagyon egyértelmű bizonyítéknak” tartott a tesztre vonatkozó tervekre.

A kutatók mellett egy nyugati biztonsági forrás – aki kérte, hogy ne hozzák nyilvánosságra a nevét – megerősítette, hogy Oroszország a Burevesztynik tesztelésére készül. Jeffrey Lewis pedig azt mondta, hogy

a teszt még ezen a héten – vagyis a Trump-Putyin találkozóval nagyjából egy időben – megtörténhet.

A Fehér Ház nem kommentálta a Burevesztnik-teszt lehetőségét a Reuters megkeresésére. A Pentagon, a CIA és az orosz védelmi minisztérium ugyancsak nem volt hajlandó nyilatkozni az ügyről.

Putyin szerint „legyőzhetetlen” fegyverről van szó

Az orosz elnök korábban szintén beszélt a NATO által SSC-X-9 Skyfall névre keresztelt Burevesztnikekről, és azt mondta: a fegyver a jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmi rendszerek számára „legyőzhetetlen”, szinte korlátlan hatótávolsággal és kiszámíthatatlan repülési pályával rendelkezik.

Hogy ez így van-e, azt nehéz megerősíteni: a szakértők szerint nem világos, hogy a rakéta képes-e kijátszani a védelmi rendszereket, biztosít-e Moszkvának olyan harci képességeket, amelyekkel még nem rendelkezik, és hogy sugárzást bocsát-e ki repülési pályája mentén. Mindenesetre Lewis, Eveleth és két másik fegyverzet-ellenőrzési szakértő szerint

a rakéta fejlesztése Moszkva számára még nagyobb jelentőségre tett szert, mióta Trump januárban bejelentette az amerikai Golden Dome (Aranykupola) rakétavédelmi pajzs fejlesztését.

A kutatók és szakértők szerint a tesztet már jóval a múlt heti Trump–Putyin találkozó bejelentése előtt megtervezték. De Putyin, ha akarta volna, felfüggeszthette volna az amerikai kémműholdak által is látott előkészületeket azért, hogy jelezze nyitottságát az ukrajnai háború befejezésére, valamint az Egyesült Államokkal folytatott fegyverzet-ellenőrzési tárgyalások újraindítására – mondták a Reuters-nek nyilatkozó szakértők. „Néha politikai okokból előrehozhatjuk vagy elhalaszthatjuk a menetrendet” – mondta Tom Countryman, a fegyverzetkorlátozásért felelős volt amerikai államtitkár-helyettes. Ráadásul a Burevesztnyik korábbi tesztjei állítólag nem sikerültek túl jól: a Nuclear Threat Initiative érdekvédelmi csoport szerint 13 ismert teszt közül csak kettő volt részben sikeres.

Több másik jele is volt a tesztnek, és a helyszín is érdekes

Eveleth és Lewis elmondták, hogy júliusban kezdték el vizsgálni a pankovói bázisról készült felvételeket. Közlésük szerint Oroszország augusztus 6-án közzétett egy értesítést a tengerészeknek, hogy augusztus 9-12. között maradjanakk távol a területről.

A Reuters egy sor értesítést talált az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság egyik szolgálatánál is, amelyeket Oroszország adott ki,

és amelyek szerint a kilövés lehetséges időszaka augusztus 9-22. között van.

Emellett a norvég hadsereg egy e-mailben azt közölte a Reuters hírügynökséggel, hogy a Barents-tenger „kiváló helyszín az orosz rakétakísérletekhez”, és hogy a közleményekből és a tengeri figyelmeztetésekből arra lehet következtetni, hogy „kísérleti tevékenységekre készülnek” (Norvégia azért is érdekes, mert a napokban ebbe az országba amerikai bombázók érkeztek).

