Vízválság tört ki Iránban, Izrael is felajánlotta a segítségét

Benjámin Netanjahu egy mintegy 5 perces videóüzenetben szólt kedden az iráni néphez, amelyben úgy fogalmazott: „Iránban a víz iránti szomjúság csak a szabadság iránti szomjúsággal vetekszik.” Mint mondta, „Izrael legjobb vízügyi szakértői minden iráni városba özönlenek majd, hogy a legmodernebb technológiát és know-how-t vigyék oda. Segíteni fogunk Iránnak a víz újrahasznosításában, segítünk Iránnak a víz sótalanításában.”

Az izraeli miniszterelnök a Neokohn beszámolója szerint Irán vezetőit tette felelősség a vízválságért. Hozzátette: az iszlám köztáraság vezetői „hazudnak, mint a vízfolyás, de ritka esetekben igazat mondanak.”

„Néhány napja az iráni elnök azt mondta: „Vannak problémáink a vízzel, az árammal, a pénzzel és az inflációval – hol nincs problémánk? Szeptemberre vagy októberre nem lesz víz a gátakban”. Igaza van. Minden összeomlik.Ebben a brutális nyári hőségben még tiszta, hideg vizet sem tudtok adni a gyermekeiteknek. Micsoda képmutatás. Micsoda megvetés az iráni nép iránt. Így élni nem fair veletek szemben. Nem fair a gyermekeitekkel szemben. Ti, Nagy Kürosz leszármazottai, ennél sokkal többet érdemeltek”

– fogalmazott Benjámin Netanjahu, aki egyúttal felszólította az irániakat, hogy vonuljanak utcára a rezsim elleni tiltakozás céljából, biztosítva őket arról, hogy Izrael és a világ is mellettük áll.

„Hamarosan országotok szabad lesz. A víz bőséges lesz. Gazdaságotok helyreáll és virágozni fog. Gyermekeitek újra boldogok és gondtalanok lesznek”

– tette hozzá az izraeli miniszterelnök, aki az MTI szerint azt is üzenete az irániaknak, hogy „legyenek vakmerőek és bátrak”, merjenek álmodni. „Menjetek ki az utcákra, követeljetek igazságot, elszámoltathatóságot, tüntessetek a zsarnokság ellen!” – mondta.

Kiemelt kép: Irán lobogója a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) bécsi székházánál az ENSZ megfigyelõszervezeteként mûködõ NAÜ 35 nemzetbõl álló kormányzótanácsa háromnapos ülésének kezdõnapján, 2024. november 20-án. (Fotó: MTI/EPA/Heinz-Peter Bader)