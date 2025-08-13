Újabb rekord: 50 ezer migráns kelt át a La Manche csatornán a választások óta

Több mint 50 ezer migráns kelt át mindenféle vízi eszközön a csatornán, mióta Sir Keir Starmer miniszterelnök lett, derül ki a brit Belügyminisztérium adataiból. A kedden közzétett adatok szerint hétfőn 474 ember kelt át a a La Manche-on nyolc kis hajóval. Augusztusban ennyi ember még sosem ért partot Dovernél egyetlen nap alatt.

A Sky News megjegyzi: a tengeren át érkező migránsok számának növekedése gyorsabb, mint bármelyik másik miniszterelnök alatt

– és mindössze 403 nap telt el azóta, hogy a Munkáspárt 2024. július 5-én hivatalba lépett.

Az új rekord további nehézségeket jelenthet a brit kormány számára, amely azon van, hogy csökkentse az Egyesült Királyságba illegálisan beutazók számát, és nemrég London Franciaországgal kötött egy megállapodást e téren.

Keir Starmer miniszterelnök megígérte, hogy szétzúzzák a bandákat (értve ez alatt a migrációt segítő embercsempészeket) – miután az előző kormányfő Rishi Sunak kudarcot vallott azzal az ígéretével, hogy megállítja a hajókat.

(Bár a Sky News egy másik, korábbi cikkében azt írta: egyelőre úgy fest, hogy inkább a bandák zúzzák szét Starmer kormányát, mintsem fordítva.)

A kiemelt kép illusztráció – MTI/EPA/Ettore Ferrari