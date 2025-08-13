Sokan meghaltak: migránsokat szállító csónak borult fel Olaszország partjainál

Csaknem száz migránst szállított egy Líbiából útnak indult csónak, amely legkevesebb 20 ember halálát okozva szerdán borult fel az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől nem messze, a Földközi-tengeren – közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) olaszországi szóvivője az X-en.

Filippo Ungaro elmondta, hogy a hatóságok további 12-17 utast keresnek még a baleset helyszínének közelében, hatvan túlélőt pedig egy lampedusai központba szállítottak be. A túlélők beszámolói szerint a csónak mintegy 92-97 utassal a fedélzetén hagyta el Líbiát.

Az UNHCR adatai szerint a szerdai hajótörést nem számítva az év eleje óta 675 migráns halt meg a Földközi-tengeren való átkelés során.

A kiemelt kép illusztráció: illegális bevándorlók érkeznek az olasz pénzügyõrség hajóján a dél-olaszországi Lampedusa szigetére 2023. szeptember 19-én. Az olasz kormány megszigorította az illegális bevándorlókra vonatkozó szabályokat, mert az elõzõ évhez képest megkétszerezõdött az idén mostanáig Olaszországba érkezett migránsok száma. MTI/EPA/ANSA/Ciro Fusco.