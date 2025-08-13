Rekordmagas szintet ért el az alaszkai fővároson áthaladó, gleccservíz táplálta folyó vízszintje

Rekordmagasra emelkedett szerdán az alaszkai fővároson, Juneau-n keresztülhaladó Mendenhall folyó vízszintje.

Nagyobb károkról egyelőre nem érkeztek jelentések, tisztségviselők szerint még órákon át tart az áradás.

Juneau-i illetékesek szerint a víz több utcát elborított. Több lakót kimenekítettek, amikor a víz kedden elkezdett átlépni a Mendenhall gleccser alkotta gáton.

A Mendenhall gleccser 19 kilométernyire található a 30 ezres lélekszámú, népszerű turisztikai célpontnak számító Juneau-tól. A város külterületének házai néhány kilométernyire vannak a gleccser feletti Mendenhall-tótól, sok ház pedig a Mendenhall folyó partján áll, amelybe a megolvadt gleccservíz ömlik.

A folyó vízszintje szerda reggel 5 méter magas volt, megdöntve ezzel a tavalyi rekordot.

A Mendenhall magas vízszintje 2021 óta jelent gondot, a víz az elmúlt években házakat sodort el, illetve épületek százait árasztotta el. Az árvizeket az okozza, hogy a Mendelhall közelében fekvő egyik kisebb gleccser az éghajlatváltozás következtében visszahúzódott, és egy medencét hagyott maga után, amelyet tavasszal megtölt az esővíz és a hólé.

Amikor a vízben elegendő nyomás alakul ki, átlépi vagy megkerüli a Mendenhall gleccser alkotta jéggátat, beömlik a Menderhall-tóba és onnan a Mendenhall folyóba, ez történt kedden is.

