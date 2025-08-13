Petr Fiala: a cseh kezdeményezésre indult akcióban idén már egymillió lőszert szállítottak Ukrajnának

A cseh kezdeményezésre indult segélyakcióban idén már egymillió nagy kaliberű (tüzérségi) lőszert szállítottak Ukrajnának – közölte szerdán Petr Fiala cseh kormányfő, miután véget ért az úgynevezett tettrekészek koalíciójának online megbeszélése Ukrajnáról és a pénteki alaszkai amerikai-orosz csúcstalálkozóról.

Ukrajna a cseh kezdeményezés keretében tavaly másfél millió nagy kaliberű lőszert kapott. Csehország a tavalyi év elején kezdeményezte, hogy az Ukrajnának segítséget nyújtani hajlandó országok keressenek az Európai Unión kívül beszerezhető nagy kaliberű muníciót.

Tavaly több mint egy tucatnyi ország támogatta anyagilag a cseh kezdeményezést, és ez az idén folytatódik.

Petr Fiala üdvözölte, hogy a tettrekészek megbeszélésén – amelyet Friedrich Merz német kancellár hívott egybe – ezúttal részt vett J.D. Vance amerikai alelnök és Volodimir Zelenzkij ukrán elnök. Merz már korábban közölte, hogy Németország támogatja a cseh lőszerbeszerzéseket, Zelenszkij pedig több alkalommal is nyilvánosan mondott ezért köszönetet Csehországnak.

A jobboldali cseh kormány kezdeményezését már hosszabb ideje támadja Andrej Babis volt kormányfő, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok (ANO) mozgalom elnöke.

A politikus a közelmúltban közölte: amennyiben az ANO az októberi választások után kormányra kerül, megszünteti a kezdeményezést. Babis szerint ugyanis ennek pénzelése „átláthatatlan, túlárazott és korrupt”.

Fiala egy korábbi közlése szerint Csehország tavaly 35 millió eurót fektetett be az Ukrajnát segítő lőszerbeszerzésbe.

Kiemelt kép: Petr Fiala cseh kormányfő (b) fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Prágában 2023. július 7-én. MTI/AP/Petr David Josek.