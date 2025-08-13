Orosz vadászgépek repültek be NATO-légtérbe, F-35-ösök indultak feléjük

A portál szerint az incidens figyelmeztető jelként szolgál, mivel az orosz gépek, amelyek repülési tervek és transzponderek nélkül repültek, a berepülések így egyértelműen a NATO védelmi rendszereinek tesztelésére irányultak. Az Su-24-es egy alacsony szintű támadások végrehajtására képes repülőgép, míg az Su-27-es egy légifölényért felelős vadászgép, amely az orosz támadóerők védelmét biztosította.

A két orosz gép Kalinyingrádból érkezett, és a NATO válaszidő tesztelésére szolgált, azonban az olasz F-35-ösök technológiai fölénye jelentős előnyt biztosított.

Lopakodó képességük, fejlett radarjaik és optikai érzékelőik lehetővé tették számukra a fenyegetések korai felismerését, és valós idejű hírszerzési adatgyűjtést is végeztek. Az ilyen típusú bevetés nemcsak katonai, hanem politikai üzenetet is hordozott: NATO elkötelezett a közös védelem mellett, és készen áll a legmodernebb technológia alkalmazásával reagálni az orosz provokációkra.

A két egymást követő NATO művelet – a magyar Gripenek és az olasz F-35-ösök bevetése – azt mutatja, hogy Oroszország folyamatos légnyomást gyakorol a Balti-tenger felett, gyakran azonosítás vagy kommunikáció nélkül. Ezen műveletek célja nemcsak a NATO reakcióidejének tesztelése, hanem a tagállamok közötti koordináció és az egyes repülőgépek teljesítményének felmérése is.

Az olasz F-35-ösök bevetése tehát messze túlmutat egy rutinszerű légvédelmi küldetésen.

A NATO válaszlépései egyértelmű üzenetet küldenek: az Alapítvány képes és kész reagálni a provokációkra, még a legmodernebb orosz harci eszközökkel szemben is.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)