Orosz diplomatát utasítottak ki Észtországból

Az észt külügyminisztérium szerdán bejelentette, hogy Tallinn kiutasít egy orosz diplomatát az országból.

Az észt külügyi tárca nemkívánatos személynek (persona non grata) nyilvánította az orosz nagykövetség egyik diplomata beosztású tallinni munkatársát, és felszólította, hogy hagyja el az országot. „Az észt külügyminisztérium bekérette az Oroszországi Föderáció ideiglenes ügyvivőjét, hogy átadja neki azt a diplomáciai jegyzéket, amelyben az orosz nagykövetség első titkárát persona non gratának nyilvánítják. A diplomatának el kell hagynia Észtországot” – derült ki a külügyminisztérium honlapján ismertetett nyilatkozatból.

A tárca indoklása szerint „a diplomata közvetlenül részt vett Észtország alkotmányos rendjének és jogrendszerének aláásásában.”

Észtországban legutóbb 2024 márciusában utasított ki egy orosz diplomatát, az indoklás szerint azért, mert az orosz nagykövetség egy észt bűnügy dokumentumainak megszerzésével, majd az orosz közösségi médiában való közzétételének elősegítésével beleavatkozott Észtország belügyeibe, de további részleteket nem közölt.

Kapcsolódó tartalom Észtország újabb orosz diplomatát utasított ki Észtország nemkívánatos személynek nyilvánította és kiutasította területéről az orosz nagykövetség egyik diplomatáját.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Marko Mumm / AFP)