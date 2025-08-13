Norvégia azzal vádolja Oroszországot, hogy kibertámadást hajtottak végre egy vízerőmű ellen

Orosz hackerek vették át rövid időre az irányítást egy nyugat-norvégiai vízerőmű duzzasztógátja felett – közölte szerdán a norvég rendőrség biztonsági szolgálatának (PST) vezetője. A kémelhárítási és belbiztonsági feladatokat is ellátó ügynökség most először nevezte meg hivatalosan Oroszországot a támadás elkövetőjeként.

A norvég Bremanger településen lévő létesítmény ellen április 7-én indított kibertámadás során a behatolók megnyitották az egyik zsilipet,

ezzel másodpercenként 500 liter vizet engedtek le a tározóból. A víz négy órán át ömlött, mire a támadást észlelték és leállították; személyi sérülés nem történt.

Norvégia energiaellátásának jelentős része vízerőművekből származik, és a PST korábban is figyelmeztetett a létfontosságú infrastruktúra elleni támadások kockázatára.

BREAKING: Norway says that in April, hackers took control of the digital system of the Risevatnet dam in Bremanger. For four hours, the valves were fully open, releasing nearly 500 liters per second before the breach was discovered and stopped. They now believe pro-Russian… pic.twitter.com/0lzCdfggtQ — GeoInsider (@InsiderGeo) August 13, 2025

„Az elmúlt évben változást tapasztaltunk a Moszkvához köthető kiberaktivitásban” – mondta Beate Gangaas, a PST vezetője. Hozzátette: a bremangeri eset ennek egyik példája. „Az ilyen műveletek célja a lakosság befolyásolása, valamint félelem és zűrzavar keltése” – fogalmazott, majd rámutatott: „Orosz szomszédunk veszélyesebbé vált.”

Gangaas a Reuters-nek nyilatkozva elmondta: a nyilvános bejelentés célja a lakosság figyelmeztetése és a további támadások megelőzése. „Azt akarom, hogy a norvégok felkészültek legyenek” – mondta.

A NATO-tag Norvégiát szárazföldi határ köti össze Oroszországgal az Északi-sarkvidéken, és a többi észak-európai országhoz hasonlóan következetesen támogatja Ukrajnát. A skandináv ország Európa legnagyobb földgázexportőre, készleteit főként az Északi-tenger alatt húzódó vezetékhálózaton keresztül szállítja más európai államokba.

