Nem megy sehová Milorad Dodik, felebezett elmozdítása ellen a választási bizottságnál

Megérkezett a szövetségi választási bizottsághoz (CIK) Milorad Dodik fellebbezése, amelyet a boszniai Szerb Köztársaság elnöke az ellen nyújtott be, hogy megvonták tőle az elnöki megbízatást – közölte a CIK szerdán.

A bosznia-hercegovinai választási bizottság egy héttel ezelőtt döntött úgy, hogy megfosztja hivatalától Milorad Dodikot. A döntés hátterében az állt, hogy a boszniai fellebbviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette a Milorad Dodik elleni elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltotta.

Goran Bubic, a politikus ügyvédje korábban bejelentette: megtámadják a választási bizottság döntését. Az ügyvéd azt is közölte, hogy az alkotmánybírósághoz fordulnak jogorvoslatért, és kérelmezni fogják az ítélet elhalasztását mindaddig, amíg a testület nem hoz döntést.

A CIK döntését követően a boszniai szövetségi parlamentnek meg kell erősítenie a megbízatás visszavonását, és előrehozott elnökválasztást kell kiírnia.

Mivel a boszniai törvények értelmében a börtönbüntetés pénzbírsággal kiváltható, Milorad Dodik kedden kifizette a kiszabott 36 500 konvertibilis márka (mintegy 7,4 millió forint) összegű büntetést.

Milorad Dodik azt is bejelentette: népszavazást ír ki, hogy kiderüljön, a boszniai szerbek egyetértenek-e a választási bizottság döntésével. A tervek szerint a referendumon azt fogják kérdezni a boszniai szerbektől, hogy el kell-e fogadni a boszniai Szerb Köztársaság alkotmányának semmibevételét.

A boszniai szövetségi ügyészség 2023 augusztusában emelt vádat Dodik ellen a büntető törvénykönyv azon pontja alapján, amely szerint hat hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetésre ítélhető, és hivatali tevékenységeitől akár tíz évre is eltiltható az a hivatalos személy, aki nem tartja be, nem hajtja végre vagy akadályozza a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit. A boszniai Szerb Köztársaság elnökét azzal vádolták, hogy nem hajlandó figyelembe venni Christian Schmidt főképviselő döntéseit, mert aláírta a nemzetközi főképviselő intézményének és hatásköreinek elutasításáról szóló törvényt.

A büntető törvénykönyv vonatkozó pontját éppen Christian Schmidt módosította, döntésének hátterében pedig a boszniai szerb politikusok kijelentései és lépései álltak.

Milorad Dodik az utóbbi hónapokban több olyan intézkedést is kezdeményezett, amely a boszniai Szerb Köztársaság önállósodását hivatott elősegíteni. Március közepén benyújtotta az országrész új alkotmányának tervezetét, valamint a boszniai Szerb Köztársaság alkotmányos rendjének védelméről szóló törvényt. A politikus mintegy három évtizede hangoztatja, hogy a boszniai Szerb Köztársaságnak függetlenné kell válnia, és szerinte Bosznia-Hercegovina államként működésképtelen.

Orbán Viktor többször is kiállt Milorad Dodik mellett

Orbán Viktor miniszterelnök több ízben is kiállt Milorad Dodik mellett. A magyar miniszterelnök szerint a boszniai Szerb Köztársaság stabilitása kulcsfontosságú az egész Nyugat-Balkán békéjének és biztonságának megőrzése szempontjából.

A magyar kormányfő szerint Milorad Dodik „nem hajlandó úgy táncolni, ahogy Brüsszelből fütyülnek, ezért bíróságon ítélik el”. „Dodik a szerbek megválasztott vezetője. A bíróság döntését Magyarország nem fogadja el” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

