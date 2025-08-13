Lövés dördült el egy ausztrál repülőtéren, eljárást indítottak a férfi ellen

Vádat emelt szerdán az ausztrál ügyészség egy férfi ellen a sydney-i repülőtéren néhány órával korábban történt fegyveres incidenssel kapcsolatban – derült ki a hatóságok közléséből.

A tájékoztatás szerint a Kingsford belföldi repülőtéren működő egyik légitársaság dolgozói hívták fel a figyelmet az állítólag gyanúsan viselkedő férfira, aki ezt követően agresszíven lépett fel a kiérkező biztonsági őrökkel szemben, az őrizetbe vételekor pedig egy hatósági fegyver – úgy tudni, véletlenül – elsült.

Az incidensben senki nem sebesült meg, a Victoria államból érkező, 41 éves férfi ellen pedig a hatósággal szemben tanúsított ellenállás, valamint a repülőtéren történő zavarkeltés gyanújával emeltek vádat, az előbbiért pedig akár két év börtönbüntetést is kaphat.

A rendőrség vizsgálja a fegyver használatának körülményeit.

Kiemelt kép forrása: Shutterstock