Korlátozták a telefonhívásokat Oroszországban két népszerű platformon

Részlegesen korlátozták Oroszországban a Telegram és a WhatsApp alkalmazásokon keresztül történő hívásokat – közölte szerdán az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet, a Roszkomnadzorn sajtószolgálata.

„Közöljük, hogy a bűnözés elleni küzdelem érdekében és a bűnüldöző szervek rendelkezéseinek megfelelően intézkedések történnek a külföldi üzenetküldő alkalmazásokon keresztül történő hívások részleges korlátozására. Ezek funkcióira vonatkozóan azonban egyéb korlátozások nem lesznek” – olvasható a tájékoztatásban.

Az orosz belügyminisztérium szerint a bűnözők a leggyakrabban a Telegram és a WhatsApp alkalmazást használják fel csalásra, zsarolásra, valamint emberek diverziós vagy terrorista tevékenységekbe való bevonására.

Az alkalmazások tulajdonosai rendre figyelmen kívül hagyták az orosz hatóságok azon követelését, hogy lépjenek fel az ilyen visszaélésekkel szemben – tette hozzá a minisztérium.

Anton Nyemkin, az orosz alsóház információpolitikai bizottságának tagja a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta: az intézkedésre a telefonos és internetes csalások elleni védelem érdekében volt szükség.

Sajtójelentések szerint a Telegram- és a WhatsApp-hívások már hétfő óta akadoznak Oroszországban. Nemrégiben az orosz Forbes magazin kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a négy legnagyobb távközlési szolgáltató (az MTSZ, a Megafon, a Beeline és a Tele2) kérte még május végén a külföldi üzenetküldő alkalmazásokon keresztül indított hívások blokkolását. Indoklásuk szerint egy ilyen lépéssel meg lehetne előzni az üzenetküldő alkalmazások esetleges teljes letiltását, „mert így eloszlanának a biztonsági szervek főbb aggályai”.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)