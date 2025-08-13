Így libikókáznak a bocsok a medvék által megszállt erdélyi parkban – VIDEÓ

Megörökítette a köztéri kamera, ahogy két bocs az éj leple alatt egy erdélyi parkban birtokba vette a libikókát.

A vadonban élő kölyök medvék olyan rutinosan használták az eszközt, ahogy a gyermekek szokták. A felvétel meghódította az internet népét, rengetegen megcsodálták a bájos bocsokat, ám ez a nagyon kedves jelenet is tükrözi, hogy

Erdély és Románia bizonyos részein egyre nagyobb veszélyt jelent az emberre nézve a megnövekedett medveállomány,

hiszen a békésen libikókázó bocsok közelében ott lehetett az anyamedve is, amely rendkívül agresszívvé tud válni.

Puii de urs se dau în balansoar precum copiii #urs #park #reels Közzétette: Adrian Călătorul – 2025. augusztus 11., hétfő

A medvepopuláció rohamosan nő, az emberek pedig egyre kiszolgáltatottabbak Székelyföldön. A nagyragadozó egyre kevésbé tart az embertől, gyakran felbukkan lakott települések centrumában, iskolák, kórházak udvarán, játszótereket foglal el, magán portákra tör be, háziállatokat öl és emberre támad. Az erdélyi medvehelyzet a turistákat is veszélyezteti, hiszen a kirándulók szeretik etetni és fényképezni ezeket a vadállatokat.

Heltai Miklós a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének igazgató professzora korábban a hirado.hu-nak adott interjúban kifejtette, hogy a medvéről – ugyanúgy, mint más konfliktusos fajokról – nagyon eltérnek a vélemények. Mást gondol erről a ragadozóról az, aki közvetlenül érintett, olyan térségben lakik, ahol előfordul ez a nagyragadozó, mint az, aki csak a közösségi médiában keringő videókat nézve gyönyörködik az állatban, és semmilyen közvetlen kártételt nem kell elszenvednie.

A kedves maci mítosza háttérbe szorította azt a tényt, hogy a medve veszélyes vadállat.

„Miközben az ember megfigyeli a medvét, tényleg nem érzi, hogy félelmetes vadállat. A mozgása, a habitusa, az emberhez való viszonya nem ezt sugallja, de vigyázzunk, mert ez átverős sugallat! Ezt tudatosítani kell magunkban, hiába látszik jámbornak és olyan lomhának, mint aki kettőt alig tud lépni,

egyetlen pillanat alatt gyorsan, erőteljesen és veszélyesen szokott támadni”

– figyelmeztetett a professzor.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/MARCEL BIERI)