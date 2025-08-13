Így játszik az ENSZ a Hamász kezére az éhínségpropaganda terjesztésében manipulatív kutatásokkal

Mielőtt rátérnénk arra, hogyan is manipulálja a közvéleményt az ENSZ a Hamász propagandájának megfelelően, tekintsük át röviden azt a skálarendszert, ami abban segíti az ENSZ-t, hogy megállapíts: adott válságövezetben éhínség van vagy sem.

Ezt a skálarendszert úgy hívják, hogy integrált élelmiszer-biztonsági fázis osztályozás, röviden IPC-skála.

Ennek segítségével kaphat a világszervezet általános képet az élelmezés és az élelmiszer-biztonság helyzetéről a különböző válságövezetekben. Az IPC-skála öt klaszterbe sorolja egy adott ország élelmiszer-biztonsági állapotát az általános élelmiszer-ellátottságtól az éhínség és humanitárius katasztrófáig, első alkalommal pedig a 2004-es szomáliai éhínség feltérképezésénél használták, de alkalmazták még a kongói vagy a jemeni éhínség leírásánál is. Az egyes klaszterekbe történő besorolást több különböző tényező megállapításával, például a válságövezetben élő gyermekek alultápláltságának felmérésével határozták meg,

ez egy összességében egységes volt a bevezetése óta eltelt 21 évben, radikális módosításokat nem hajtottak végre rajta.

Ezt jegyezzük meg, mert később még fontos lesz.

A 2025-ös során már eddig is több meghatározó esemény zajlott le – izraeli és amerikai bombázások az iráni nukleáris létesítmények ellen, folytatódó rakétaháború a Vörös-tengeren, Benjamin Netanjahu bejelentése a Gázai övezet teljes megszállásáról –, amelyek jelentős hatást gyakoroltak a közel-keleti konfliktusokra. Ezzel párhuzamosan pedig megszaporodtak az Izrael-ellenes és antiszemita incidensek, a Hamász propagandagépezete pedig korábban nem látott mértékben volt képes teret nyerni az áldozatkultuszra fogékony nyugati országokban, amelyek jelentős része az illegális migráció káros következményeit – növekvő bűnözés, terrortámadások – is kénytelen elviselni. Izraelt gyakorlatilag a háború 2023-as kezdete óta támadják válogatott rágalmakkal a nyugati fősodratú médiumok – például a CNN vagy a Bild, de felidézhetjük azt az esetet is, a New York Timesban manipulatív céllal közöltek képeket gázai gyerekekről, ezért az újságnak bocsánatot kellett kérnie – és intézmények, szinte teljesen elfelejtve a tényt, hogy a Hamász volt az agresszor.

A Hamászt sem kell félteni, ha manipulatív kutatásokról van szó

Ebben a rágalomhadjáratban a legújabb fejezetet a „mesterséges éheztetésről” szóló vádaskodások jelentik, amellyel korábban már foglalkoztunk a hirado.hu oldalán. Izrael ugyanakkor következetesen megcáfolta ezeket a vádakat, amikor az IDF nyilvánosságra hozta a részletes vizsgálatának eredményeit, miszerint a Hamasz összehangolt kampányt folytatott annak érdekében, hogy éhínségről szóló hírekkel rossz színben tüntesse fel Izraelt.

Az Izrael-ellenes dezinformációs kampányba ugyanis most bekapcsolódott az ENSZ is, mégpedig a korábban már említett IPC-skála átalakításával. Ahogy ezt korábban már említettük, ez a 2004 óta használt skála öt klaszterbe sorolja be a válságövezetekbe olyan mérőszámok alapján, amelyek alapvetően nem változtak. Egészen mostanáig, ugyanis a júliusi elemzés

korábban nem használt mérőszámokat vezettek be és „gombhoz a kabátot elven” torzítják a felmérést, felerősítve ezzel a zsidógyűlölő terroristák propagandáját.

Hozzáadták a skálarendszerhez a „felkar kerületének megmérését” (MUAC), mondván ezzel egy objektív értéket kaphatnak arról, milyen mértékben jutnak a gázai gyerekek értékes tápanyaghoz. Ezenfelül az IPC-skála tartalmazza azt a korábban már említett, a gyermekek alultápláltságát mérő küszöbértéket, amelyet a 2004-ben megállapított és azóta egységesen – például a korábbiakban már említett szomáliai és jemeni válságoknál is – használt 30 százalékos értékről most leszállítottak 15 százalékra.

A The Washington Beacon által hivatkozott júliusi ENSZ-jelentés grafikonja a módosított IPC-skála alapján. Az ábrán világosan látszik, hogy azt követően regisztrálták a legtöbb akut tápanyaghiányossággal szenvedő gyermeket a Gázai övezetben, hogy az első mesterséges éheztetésről szóló lejárató cikkek megjelentek a nyugati sajtóban. (Fotó: Israel Hayom/Washington Free Beacon)

A jelentésben azt is állítják, hogy 20 ezer gyermek küszködik alultápláltsággal, közülük 3 ezer gyermeknek pedig súlyos az állapota. Csakhogy ezek a számok a Hamász irányítása alatt álló gázai egészségügyi minisztérium és a szervezettel kapcsolatban álló Ard el Insan csoport vágyvezérelt jelentéseiből származnak.

Richard Goldberg, a Fehér Ház volt tisztviselője szerint „ha tovább követjük a szálat, rájövünk, hogy ez az egyik legnagyobb csalás, amit valaha elkövettek a világon” – fogalmazott. „Gázában nincs éhínség, az adatok nem támasztják alá ezt az állítást.”

„Az ENSZ mégis megváltoztatja a módszertant, hogy azok a kívánt politikai eredményhez illeszkedjenek”

– jelentette ki Richard Goldberg.

