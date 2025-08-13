IDF: A Hamasz hamis éhínségkampányt folytatott Gázában

A jelentés rámutat arra, hogy júliusban – a tűzszüneti és túszszabadítási tárgyalások idején – meredeken megugrott a Hamasz egészségügyi minisztériuma által jelentett, alultápláltságból eredő halálesetek száma. Míg 2025. június végéig összesen 66 ilyen halálesetet regisztráltak a háború kezdete óta, addig júliusban már több mint 133-at jelentettek.

Ennek ellenére a Hamasz a szokásos gyakorlattól eltérően nem közölte a halottak nevét. Például július 19-én 18, július 22-én pedig további 15 halálesetet jelentettek, ám a közösségi médiában csak néhány dokumentált esetről volt szó. Ez a különbség a statisztikai adatok és a konkrétan azonosított esetek között kétségeket vet fel a jelentések hitelességével kapcsolatban.

A közelebbi vizsgálat kiderítette, hogy az érintettek többsége súlyos, már korábban fennálló betegségekben szenvedett, amelyek állapota nem a táplálkozási viszonyok, hanem önállóan romlott.

Néhányan még a háború előtt Izraelben kaptak orvosi kezelést.

Az egyik sok helyen terjesztett eset egy 4 éves fiú, Abdullah al-Hani Muhammad Abu Zarka története volt, akit az éhínség áldozataként mutattak be. Az izraeli hatóságok azonban megállapították, hogy a gyermek egy genetikai betegségben szenved, amely súlyos vitamin- és ásványianyag-hiányt, csontvesztést és csontritkulást okoz, és amely több családtagját is érinti.

Négy hónappal a háború előtt Izrael engedélyezte, hogy édesanyjával együtt Kelet-Jeruzsálemben, az al-Makassed kórházban kezeljék.

Egy másik, széles körben megosztott eset Karam Khaled Mustafa al-Jamal, egy 27 éves férfi volt, akiről azt állították, hogy alultápláltság miatt halt meg. A vizsgálat szerint azonban gyermekkorától kezdve izomsorvadásban és részleges bénulásban szenvedett, ami megnehezítette számára a nyelést – betegsége tehát nem függött össze Gáza ellátási helyzetével.

A biztonsági szervek által felkért orvosszakértők arra a következtetésre jutottak, hogy Gázában nincs jele tömeges alultápláltságnak. A jelentés szerint a Hamasz tragikus képeket használt fel egy tudatosan megszervezett, valótlan narratívára épített kampányban, amelynek célja politikai nyomásgyakorlás és Izrael nemzetközi megítélésének rombolása volt.

Az IDF bejelentette: a Területeken Folyó Kormányzati Tevékenységek Koordinátorán keresztül továbbra is együttműködik a nemzetközi közösséggel a humanitárius segélyek biztosítása érdekében, ugyanakkor visszautasítja a Gázai övezetben kialakult éhínségről szóló állításokat.

Kiemelt kép: Palesztin belföldi menekültek egy jótékonysági szervezet ételosztásán Gáza városában 2025. augusztus 4-én (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)