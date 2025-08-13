Fizetnek azért a kínai fiatalok, hogy eljátszhassák azt, hogy munkahelyük van

A munkaerőpiaci nehézségek, a gazdaság lassulása és a növekvő munkanélküliség hatásai Kínában különös jelenséget szültek:

fizetnek a fiatalok azért, hogy eljátszhassák azt, hogy munkahelyük van.

Ezeknél az „álmunkahelyeken” (pretend to work-cégek) töltött idővel fenntartatják a napi rutin látszatát, miközben a kínai társadalom és a család elvárásainak próbálnak megfelelni.

A kínai fiatalok munkanélkülisége több mint 14 százalékra emelkedett, és sokan úgy érzik, hogy egyre nehezebben találják meg a megfelelő állást. Az álláskeresés elősegítésére jelentek meg azok a cégek, amelyek irodai környezetet, internetszolgáltatást biztosítva szolgálják az álláskereső fiatalok igényeit, átszámítva körülbelül 1500 forintos napidíjért cserébe.

Az egyik ilyen cég vezetője, aki a BBC-nek nyilatkozott arról beszélt, az álmunkahelyek létrejötte egyfajta társadalmi kísérletnek is tekinthető, amely lehetőséget ad arra, hogy az emberek a látszólagos munkavégzés révén visszanyerjék önbecsülésüket.

Sokan ezeket a helyeket nemcsak az álláskereséshez, hanem személyes képességek fejlesztésére – például a mesterséges intelligencia etikus és praktikus felhasználásának tanulására – használják, vagy új vállalkozásokat indítanak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)